Consegne a un anno? Non per Renault Arkana. Il servizio "Fast Track"

È un fenomeno che non risparmia alcuna Casa auto, è la piaga dei ritardi biblici dei tempi di consegna. Catena logistica in difficoltà per più di una ragione: strascichi pandemici, crisi dei chip, ripercussioni della guerra in Ucraina, il lockdown di ritorno di Shanghai, trai i primi porti al mondo. L'attesa della nuova auto si trascina a volte anche fino a 12 mesi, ecco perché la garanzia di una scadenza breve, e soprattutto certa, in tempi come questi è una notizia bomba. Renault Arkana ''Fast Track'' non è una limited edition: è una Arkana e basta, che però arriva in negozio quasi subito.

CORSIA PREFERENZIALE Fast Track dunque il nome di un servizio che finalizza un elaborato programma industriale e un processo di distribuzione dedicato e che garantisce la consegna del proprio esemplare di Arkana entro 30 giorni dall'ordinazione. L’offerta è al momento disponibile per Renault Arkana con motorizzazione E-Tech Hybrid 145 in allestimento R.S. Line, arricchito di equipaggiamenti come vernice metalizzata (nero ossidiana, grigio grafite e bianco perla), cruscotto con display digitale da 10 pollici e tetto nero a contrasto (tranne per la tinta nero ossidiana). I prezzi partono da 37.000 euro IVA inclusa.

FATTA ECCEZIONE PER Tempi di consegna di massimo 30 giorni dalla data dell'ordine, tranne - tiene a specificare Renault - in alcuni casi: tipo cause di forza maggiore, richiesta di equipaggiamenti, accessori, adattamenti o opzioni non presenti su Arkana E-Tech Hybrid R.S: Line, problemi tecnici che richiedano il blocco del veicolo da parte del Costruttore, infine consegna nelle Isole, incluse Sardegna e Sicilia. Il consiglio, prima di cantare vittoria, è perciò sempre quello di informarsi presso un concessionario ufficiale, e di verificare l'effettiva attivazione del servizio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/06/2022