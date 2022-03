Renault Arkana, già tempo di restyling? Oppure è un SUV coupé tutto nuovo?

Devo ammettere che queste foto spia mi lasciano piuttosto spiazzato. Quello pizzicato a fare rifornimento lungo la autobahn tedesca è un SUV coupé, e su questo non c’è dubbio alcuno. Nonostante le protezioni e le camuffature si tratta indubbiamente di un’auto Renault, e anche su questo non ci piove. Di quale auto si tratti, però, è tutto da capire. Vediamo perché.

Foto spia Renault: un nuovo SUV coupé in arrivo

È ARKANA? Potrebbe essere il restyling di Arkana? Potrebbe, ma è anche vero che il SUV coupé francese (che abbiamo provato qualche settimana fa) è un modello molto recente: arrivato sul mercato russo nel 2019, su base Kaptur, modello solo per quel mercato, è poi arrivato da noi solo nel 2021. Difficile che ci sia già un restyling in arrivo, anche perché Renault ci ha abituati a cicli di vita di almeno sette anni, il che vuol dire che un facelift non dovrebbe arrivare prima del 2024.

Foto spia Renault: un nuovo SUV coupé in arrivo. I gruppi ottici posteriori

OPPURE È AUSTRAL? Potrebbe essere la versione coupé di Austral, il nuovo SUV medio presentato qualche settimana fa, e che prenderà il posto di Kadjar? Anche in questo caso, potrebbe, sì. Del resto, chi presenta un SUV nel 2022 senza prevederne almeno una variante con il tetto spiovente? In questo caso, però, quello che non torna è lo stile dell’auto: nascosti sotto le camuffature, i gruppi ottici anteriori e posteriori sono molto diversi da quelli di Austral. Va detto che potrebbero comunque essere provvisori.

Foto spia Renault: un nuovo SUV coupé in arrivo. Impegnata a fare il pieno in Germania

E ARKANA? Se fosse confermato che si tratta dell’Austral coupé, ci si potrebbe interrogare sul futuro di Arkana, che al momento appare piuttosto in bilico: da un lato, per la presenza in gamma di due SUV sportivi di dimensioni così simili (457 cm per Arkana, 451 cm per Austral “tradizionale”). Dall’altro, perché per Austral è stata usata una piattaforma più moderna, predisposta anche a ospitare una variante 100% elettrica. Staremo a vedere.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/03/2022