Et voilà, Renault Austral. Molto più di nuova Kadjar, e sai perché?

Avanti un altro. Dopo Arkana, dopo anche Mégane E-Tech (che di diritto entra a far parte del club esclusivo), ecco un altro SUV a dar man forte alle prime linee. Nuova Renault Austral il SUV di segmento C che riceve il testimone di Kadjar e che - a casa propria - batte tutti. Almeno, in termini di soluzioni tecnologiche, di bordo e in tema di motori (hybrid only). Riguarda la diretta streaming della world premiere.

Design esterno atletico e sofisticato, ma pure elegante. Nuova Renault Austral unisce i tratti distintivi dei già noti SUV della Régie con nuovi principi di ''tecnologia sensuale'': la sua silhouette sinuosa si abbina con stile a linee geometriche forti e ai dettagli strutturali come la tecnologia micro-ottica utilizzata per le luci a LED posteriori, ma anche per i motivi a forma di diamante nelle luci anteriori e i raffinati cerchi in lega da 17 pollici a 20 pollici tagliati - indovina - a diamante. Sarà disponibile in sette colori di carrozzeria, con la versione speciale Esprit Alpine (leggi oltre) presenta nell'esclusivo Satin Shale Grey e gli allestimenti di alto livello in finitura bicolore come caratteristica standard.

L'abitacolo high-tech di Austral è costruito attorno al grande schermo OpenR che combina il display della strumentazione da 12,3 pollici del cruscotto con lo schermo multimediale verticale da 12 pollici. Completa il set il nuovo Head Up Display da 9,3 pollici, proiettato attraverso il parabrezza.

FINESSE Elegante, moderna e funzionale la console centrale, con poggiamano aerodinamico per rendere più confortevole l'utilizzo dello schermo multimediale, inoltre uno slot per telefono con funzionalità di ricarica induttiva e pratico vano portaoggetti (35 litri di stivaggio interno totale).

MATERIALI A seconda delle finiture e degli extra scelti, gli interni incorporano vero legno, pelle, Alcantara, tessuti imbottiti e altri materiali sagomati morbidi al tatto e abbinati a dettagli laccati in Deep Glossy Black e Satin Chrome. Il pacchetto può inoltre essere arricchito dall'aggiunta del sistema di illuminazione personalizzabile Living Lights.

PERSONE E COSE I passeggeri posteriori beneficiano di uno spazio per le ginocchia di 27,4 cm. Divano posteriore ribaltabile 2/3–1/3 e regolabile individualmente lungo binari da 16 cm. Il generoso bagagliaio è inoltre provvisto di portellone elettrico a mani libere: capacità di carico da 500 litri VDA (575 litri con panca scorrevole) a 1.525 litri quando il sedile posteriore è ribaltato.

SPECIAL EDITION Per la prima volta in assoluto su un veicolo Renault, nuova Austral è dunque disponibile anche nell'esclusiva versione sportiva Esprit Alpine. Oltre alla tinta opaca Satin Shale Grey, il feeling Alpine è esaltato dalla griglia del colore carrozzeria, dai cerchi in alluminio Daytona nero taglio diamante da 20 pollici con marchio ''Alpine'', le barre del tetto Satin Black, inoltre accenti decorativi in ​​Diamond Black, Extra Glossy Black e Ice black e badge Esprit Alpine sui lati. All'interno, cuciture blu, rivestimenti in Alcantara con tessuto 'twill' in fibra di carbonio, volante in pelle nappa con inserti in Alcantara e cuciture blu, bianche e rosse, pedaliera e battitacco in alluminio con logo “Alpine”.

Austral il primo modello Renault costruito sulla nuova piattaforma CMF-CD dell'Alleanza. Il telaio è disponibile in due versioni: barra di torsione flessibile per i modelli a due ruote sterzanti, assale posteriore multi-link con 4Control Advanced per le quattro ruote sterzanti, per un raggio di sterzata di soli 10,1 metri e una manovrabilità urbana da autentica citycar. In generale, piattaforma CMF-CD uguale carrozzeria più rigida, antirollio migliorato, telaio più leggero, ma più robusto.

Nuova Renault Austral beneficia di una gamma di propulsori interamente elettrificati, nessuno dei quali ricaricabili: full hybrid E-Tech, Mild Hybrid 48V, Mild Hybrid 12V.

FULL HYBRID Austral E-Tech provvista di un motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri abbinato a un motore elettrico, una batteria agli ioni di litio da 1,7 kWh da 400 V e una trasmissione automatica Multimode senza frizione. Potenza combinata fino a 146 kW o 200 CV. Come con la precedente generazione di motori E-Tech Hybrid, l'auto parte sempre in modalità completamente elettrica: consumi - in attesa di omologazione - a partire da 4,6 l/100 km, emissioni CO2 di 105 g/km.

MILD HYBRID 48 VOLT A sua volta, il cosiddetto Mild Hybrid Advanced fa il suo debutto proprio su Austral e si candida come alternativa naturale al Diesel. Combina il turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri da 130 CV con una batteria agli ioni di litio da 48 V e un motorino di avviamento. Consumi ed emissioni, al diesel in effetti fanno concorrenza: 5,3 l/100 km e 123 g/km di CO2.

MILD HYBRID 12 VOLT La soluzione Mild Hybrid è infine il motore ibrido di primo livello e utilizza un turbo benzina a iniezione diretta a 4 cilindri da 1,3 litri, già peraltro disponibile su altre Renault. Sviluppato in collaborazione con Daimler, il motore è supportato da un motorino di avviamento e da una batteria agli ioni di litio da 12V. Potenze di 140 CV o 160 CV con cambio automatico X-TRONIC, o 140 CV su modello manuale. Consumo di carburante nel ciclo misto a partire da 6,2 l/100 km, con emissioni di CO2 a partire da 136 g/km.

Per ora, solo un assaggio. Nuova Renault Austral sarà in vendita a partire da autunno 2022. Sotto data, conosceremo maggiori dettagli circa prezzi e allestimenti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/03/2022