Renault Austral, scopri il nuovo SUV in diretta streaming

8 marzo Festa della Donna, ma anche giorno assai speciale per Renault e per tutto il mondo auto, con poltrona in prima fila per SUV e crossover della concorrenza. Perché su Austral, la Losanga punta forte. Il countdown è giunto al termine: world premiere di nuova Renault Austral in diretta streaming questa mattina alle ore 9.30. A introdurla, il CEO di Renault Group Luca de Meo in persona. Clicca Play all'ora X.

STRIPTEASE Dopo averne svelato la silhouette, ancora mascherata, dopo un primo sguardo anche al concetto degli interni e dopo numerosi teaser del design esterno, moderno e in linea con i canoni già espressi da nuova Mégane., ora è il momento di vuotare il sacco a 360 gradi. A cominciare dai motori: per nuova Austral, Renault ha accennato a una gamma completamente elettrificata, seppure con gradi di elettrificazione molto diversi, con potenze fino a 200 CV. Tutte unità rigorosamente a benzina, senza alcun Diesel a listino e senza per ora parlare di versioni ricaricabili plug-in né full electric. Ancora qualche ora, e l'erede designata di Kadjar non avrà più segreti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/03/2022