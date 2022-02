Renault Austral, il post Kadjar è vicino. Ecco la data del reveal

Via al countdown per la world premiere digitale del nuovo SUV segmento C della Régie. Un bozzetto prefigura il design degli esterni

Si sovrappone ad una ricorrenza storica, forse a sottolinearne il sesso femminile? Nuova Renault Austral sarà un SUV, ma prima ancora un'automobile, quindi - D'Annunzio docet - una ''lei''. Dibattito sul genere a parte, dall'erede di Kadjar ci separano ormai solo alcuni giorni: presentazione digitale a calendario l'8 marzo. Festa della Donna, ma anche giorno assai speciale per Renault e per tutto il mondo auto, con poltrona in prima fila per SUV e crossover della concorrenza. Perché su Austral, la Losanga punta forte.

PIÙ O MENO COSÌ Dopo averne svelato la silhouette, ancora mascherata, dopo un primo sguardo anche al concetto degli interni, Renault ora pubblica un ultimo teaser del design esterno. Che appare moderno e in linea con i canoni già espressi da nuova Mégane. Le grandi ruote sottolineano il profilo muscoloso, con una linea del cofano molto vicina agli sporgenti passaruota. All'universo SUV appartengono anche gli ski anteriori e posteriori, le protezioni laterali e sottoscocca a contrasto, inoltre la distanza da terra del pianale e la linea di cintura alta.

FAMILY FEELING Il frontale di nuova Austral coniuga dinamicità e raffinatezza. La parte superiore dell’ampia calandra a scacchiera è attraversata da una linea orizzontale cromata che prosegue nei fari Full LED, finemente scolpiti e dalla caratteristica firma luminosa C-Shape. Al centro, il nuovo logo di Renault “Nouvel’R”. In generale, le proporzioni trasmettono una sensazione di abitabilità, robustezza e sportività, sentimenti accentuati dal lunotto posteriore nettamente inclinato, nonché dal profilo cromato della parte superiore dei finestrini laterali e dalla piega netta che corre lungo tutta la fiancata. Appuntamento all'8 marzo 2022 per la world premiere.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/02/2022