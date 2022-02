Renault Captur Rive Gauche, quel SUV ha un certo non so che

Una special edition di Captur con ornamenti in nero lucido sia fuori che all'interno. Ecco quando esce (e a che prezzo) in Italia

Eleganza e personalità sono due tratti che Renault Captur possiede per natura. Per quel quid di fascino, ora entra in gamma una special edition con il nome che è tutto un programma. Captur ''Rive Gauche'' la nuova serie limitata che declina in chiave dark l'immagine del popolare SUV compatto e che permette di distinguersi dal mucchio, sempre tuttavia con classe e discrezione.

Nuova Renault Captur Rive Gauche

ALTE FREQUENZE Rive Gauche evoca la sponda sinistra della Senna a Parigi, un luogo che trabocca di storia, monumenti celebri, cultura musicale jazz, ed è sulla Rive Gauche il rinomato Boulevard St Germain, una via che è uno stato d’animo, e dove nascono tendenze che fanno il giro del mondo. Basato sull’allestimento Intens, Captur Rive Gauche si caratterizza soprattutto per le superfici in nero lucido, detto anche glossy. Il trattamento è integrale e comprende anche il logo, vestendo Captur di un tocco di mistero.

Renault Captur Rive Gauche, in nero lucido anche il logo

FUORI... All’esterno, il nero lucido prende il posto degli elementi cromati su logo anteriore e posteriore, griglia della calandra, ski anteriori e posteriori, protezioni delle porte, parafanghi e cerchi in lega da 18 pollici Full Black. In glossy sono pure tetto, antenna shark, retrovisori.

Captur Rive Gauche, cerchi neri da 18 pollici

...E DENTRO All’interno, il nero lucido contagia sellerie, pannelli porta e plancia. Di colore nero anche il cielo dell’abitacolo, come nell’allestimento RS Line. E a proposito di allestimenti: rispetto a Intense, l’equipaggiamento si arricchisce di parking camera e sensori di parcheggio anteriori.

Renault Captur Rive Gauche, gli interni

CAR CONFIGURATOR Renault Captur Rive Gauche è già disponibile agli ordini in 8 tinte, tutte abbinate al tettuccio black: Nero Etoilé, Blu Marine, Grigio Magnete, Grigio Cassiopea, Arancione Atacama, Bianco Nacré e Rosso Passion. Prezzi a partire da 29.050 euro, motorizzazione full hybrid 1.6 E-Tech. In Italia, prime consegne ad aprile 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/02/2022