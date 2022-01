Nuova Mitsubishi ASX (2023), mi manda Renault Captur. Primo teaser

Non lascia, rilancia. Il suo destino è stato appeso a un filo, ora il pacchetto di annunci dei vertici di Alleanza suonano come forte iniezione di fiducia. Mitsubishi ASX avrà un futuro: nuova generazione attesa entro la primavera del 2023, e si cambia tutto. Piattaforma, stile, motorizzazioni. Intanto, il foto-assaggio.

Nuova Mitsubishi ASX: sarà rivoluzione

CASA CAPTUR ASX seconda edizione sostituirà l'attuale versione, di fatto uno dei primi Sport Utility Vehicle a competere nel segmento dei SUV compatti e uno dei modelli di maggior successo di Mitsubishi negli ultimi anni. Dal lancio, avvenuto nel 2010, ne sono state vendute quasi 380.000 unità. Sarà sviluppato sulla piattaforma Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance CMF-B e prodotta nello stabilimento Renault di Valladollid in Spagna. Non a caso, la stessa fabbrica in cui nasce anche Renault Captur.

Nuova ASX su piattaforma modulare Renault

SALTO DI QUALITÀ E proprio con Captur, nuova Mitsubishi ASX condividerà anche le motorizzazioni ibride a tecnologia Renault E-Tech, sia in ottica full hybrid, sia anche plug-in hybrid. Quanto al design, il teaser in penombra lascia intravedere forme molto più moderne di ASX prima maniera: linee più armoniose, proporzioni da SUV più aggressivo, vedi la nuovissima calandra e i passaruota muscolari. Solo un bozzetto, per adesso: seguiremo la sua gestazione passo dopo passo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/01/2022