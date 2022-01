Mitsubishi Vision Ralliart, (sbiadito) ricordo dei fasti di un tempo

Mitsubishi tornerà nel motorsport, ce lo ha promesso l'anno scorso. Lo farà rispolverando il nome Ralliart, un brand legato a doppio filo ai rally anni Novanta. Un brand che ancora oggi sveglia i sensi degli appassionati solo a nominarlo. I Tre Diamanti torneranno a gareggiare, ma evidentemente è ancora presto. Associare Ralliart a un equipaggiamento esterno più aggressivo di due SUV, non basta. Al momento, accontentiamoci: chissà non sia solo il preludio.

NOMEN OMEN? In esposizione al Tokyo Auto Salon 2022, in programma dal 14 al 16 gennaio, ecco dunque in tutto tre SUV vivacizzati da un pacchetto estetico sportivo: Outlander Ralliart Style, Eclipse Cross Ralliart Style, infine Vision Ralliart Concept. L'effetto scenico non manca: purtroppo per loro, doversi misurare con antenate del calibro di Evo X e dell'intera dinastia arretrata ne mitiga pesantemente l'impatto emotivo.

Mitsubishi Vision Ralliart Concept

SOTTO IL VESTITO, NIENTE Basato sull'Outlander stesso, Vision Ralliart Concept si distingue in sostanza per i passaruota estesi, nuova griglia frontale, nuovo diffusore, cerchi da 22 pollici, grandi dischi freno e pinze a sei pistoncini contrapposti. Sfortunatamente, proprio freni e ruote sembrano essere l'unico aggiornamento meccanico.

Mitsubishi Outlander Ralliart Style

BODY KIT Pure Outlander ed Eclipse Ralliart Style, a tutti coloro che attendono con ansia l'erede di Lancer Evolution X, risulteranno probabilmente un po' deludenti. Le modifiche si limitano agli accessori: accenti rossi, ruote nere, decalcomanie laterali e paraspruzzi con badge Ralliart.

Mitsubishi Eclipse Cross Ralliart Style

RALLY LEGEND Nella sfera degli sport motoristici, Ralliart conserva un posto nell'Olimpo. In bacheca, qualcosa come 4 titoli mondiali piloti e un mondiale costruttori nel World Rally Championship, con Tommi Makinen al volante di varie generazioni della mitica Lancer Evolution. Ma anche 12 Dakar (sì, do-di-ci): vi dice niente un certo Mitsubishi Pajero Evolution? La speranza è che i tre SUV in mostra Tokyo siano solo l'antipasto di un menù molto più saporito.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2022