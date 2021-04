SUV ELETTRICO Il nuovo SUV elettrico che Mitsubishi ha presentato al Salone dell’Auto di Shanghai si chiamerà Airtrek, ed è figlio della collaborazione tra la casa di Tokyo e il Guangzhou Automobile Group, uno dei più grandi gruppi automobilistici della Cina. L’auto si basa sul non meglio definito concetto di “e-cruising SUV”, a sua volta fondato su tre parole chiave: “elettrico”, come il motore che muove Airtrek, “espandibile”, inteso come piacere di guidare l’auto, ed “espressivo”, a sottolinearne l'unicità.

ARIA DI FAMIGLIA I due bozzetti pubblicati fino a questo momento mostrano solo la parte frontale e posteriore dell’auto: davanti, in particolare, ritroviamo gli stilemi tipici degli altri modelli del marchio, a cominciare dalla prominente griglia cromata, e i gruppi ottici divisi su due livelli. Più originale il posteriore, con i gruppi ottici dal disegno a L rovesciata, un cenno di spoiler sotto il lunotto, e un diffusore centrale con tre strisce orizzontali luminose.

QUANDO (E DOVE) ESCE Quarto modello della gamma cinese di Mitsubishi, Airtrek dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno sul solo mercato cinese. Prezzi e specifiche tecniche non sono ancora stati comunicati, e arriveranno solo nell’imminenza della disponibilità dell’auto. Vista l’infatuazione degli USA e del Vecchio Continente per le auto elettriche, comunque, non è da escludere un futuro di Airtrek anche in altri territori.