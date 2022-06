Renault E-Tech engineered: "special edition" per quattro modelli ibridi

EDIZIONE SPECIALE PER AMPLIARE LA FAMIGLIA La gamma Renault si allarga con la serie E-Tech engineered, dedicata esclusivamente ai modelli Arkana, Megane berlina e Sporter, Clio e Captur con motorizzazioni E-Tech hybrid e hybrid plug-in. Questa limited edition ispirata al design della nuova Megane E-Tech Electric porta una serie di novità a bordo delle quattro auto che, tra l’altro, sono già disponibili presso i concessionari. La versione speciale E-Tech engineered è caratterizzata dagli equipaggiamenti dell’allestimento R.S. Line, ma aggiunge colori e materiali che guardano più alla moda, all’alto di gamma e, al tempo stesso, allo sport. Il look esterno, per esempio, si distingue per i componenti in sfumatura Warm Titanium, come per il profilo nella parte bassa del paraurti anteriore, delle modanature laterali e posteriori della scocca e dei badge sui cerchi di lega leggera.

Nuova gamma Renault e-tech Engineered: la Arkana in edizione specialeI LOGHI SOTTOLINEANO L'ESCLUSIVITÀ Un altro elemento distintivo è il grande logotipo Renault posizionato al centro della calandra e in coda, che diventa nero lucido, così come le lettere che compongono il nome del modello. Per completare il look, un nuovo badge E-Tech hybrid o Plug-in-hybrid è visibile sul portellone posteriore, elemento significativo che si ritrova su tutti i modelli elettrificati della gamma Renault. Infine, la versione è contraddistinta da un elegante sticker dalla grafica incisiva posizionato sulla porta del conducente. Tutti i modelli che compongono la famiglia “speciale” saranno proposti in diverse tinte esterne, in base al tipo di veicolo.

VEDI ANCHE

Nuova gamma Renault e-tech engineered: il logo sul parafango anterioreFORTE PERSONALITÀ ANCHE IN ABITACOLO L’abitacolo sottolinea la stessa personalità della carrozzeria, grazie ai sedili con cuciture Warm Titanium e linee decorative dorate sulla plancia e sulle bocchette della ventilazione. Il volante, invece, è caratterizzato dalla lettera E della griffe E-Tech. Sui battitacco è integrato un design specifico ispirato a quello dello sticker esterno. Questi nuovi dettagli conferiscono un look elegante ed esclusivo al veicolo nel suo complesso. Con questa inedita famiglia Renault prosegue nel rendere sempre più accessibile il suo know-how con soluzioni di mobilità alla portata di tutti e per rispondere alle necessità di una più ampia fascia di pubblico. Proprio per questo, oggi la Casa francese propone due tipi di motorizzazioni: E-Tech hybrid ed E-Tech plug-in hybrid. Come anticipato, l’allestimento e-tech engineered è disponibile su Clio, Arkana, Megane berlina e Megane Sporter. In un secondo momento saranno aperti gli ordini per Captur.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/06/2022