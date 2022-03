Auto nuova e tempi di consegna, quali i marchi più veloci?

Alla perdurante crisi dei microchip, ora si aggiunge anche la crisi Ucraina. Quali auto si consegnano più in fretta? Una panoramica

Ad aspettare con le mani in mano l'auto nuova mesi e mesi dalla firma del contratto, ultimamente già avevamo fatto il callo. Ancora prima che scoppiasse il conflitto tra Russia e Ucraina, l'industria delle quattro ruote attraversava la crisi logistica dei semiconduttori, grana internazionale che ha avuto l'effetto di ritardare (e ancora lo sta facendo) le agende di produzione in serie di pressoché tutti i Costruttori. Ora, tuttavia, il quadro si complica ulteriormente: materie prime che scarseggiano, fabbriche in Europa e Asia che sospendono i lavori o che li conducono a singhiozzo. Tutto ciò con ulteriori ripercussioni sui tempi di consegna dei modelli già acquistati. Quali marche e modelli impongono un'attesa ragionevole? Quali, invece, dopo la prenotazione si fanno desiderare più a lungo? Fleet Magazine ha stilato un elenco dei brand meno rapidi a evadere gli ordini. Noi invertiamo la classifica, dai più efficienti ai più ''macchinosi''. Nota bene: i tempi sono puramente indicativi.

ALFA ROMEO

Alfa Romeo Stelvio

Sia per Giulia, sia per Stelvio, tempi di attesa relativamente brevi, nell'ordine dei tre mesi. In attesa di sapere quali scadenze si applicheranno a Tonale.

VOLKSWAGEN

Nuova Volkswagen T-Roc

Situazione variabile in base allo specifico modello. Per T-Roc e Tiguan, attesa di circa tre mesi.

DS

DS3 Crossback

Per DS3 Crossback E-Tense e DS7 Crossback, poco più di tre mesi di attesa.

AUDI

Audi Q3

Anche rivolgendosi ai Quattro Anelli, tempi di attesa leggermente superiori ai tre mesi, con maggiore reperibilità per modelli come A3, Q2, Q3, Q5 Sportback, Q4 e-tron Sportback e A6.

JEEP

Jeep Renegade e Compass

Attesa di circa tre mesi sia per Renegade, sia per Compass, anche in configurazione ibrida plug-in.

TOYOTA

Toyota RAV4

Tempi di attesa di circa tre mesi per Corolla, di circa quattro mesi per C-HR e RAV4.

VEDI ANCHE

LANCIA

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti

Per l'immarcescibile Ypsilon, tempi di consegna tra i tre e i quattro mesi.

FORD

Ford Puma

Circa tre mesi per Puma, quattro mesi per Ecosport, circa cinque mesi infine per Fiesta e Focus.

OPEL

Opel Corsa

Circa quattro mesi di attesa per l'utilitaria Corsa e per il SUV Grandland.

PEUGEOT

Peugeot 208

Attesa variabile in base al modello. I più rapidi sono 208 e 2008, anche in edizione 100% elettrica: circa quattro mesi di attesa.

LEXUS

Lexus UX

Per il SUV compatto di famiglia UX, attesa attorno ai quattro mesi.

SKODA

Skoda Octavia

Circa quattro mesi per Octavia Wagon, mentre in caso di Octavia berlina l'attesa cresce fino a sei mesi.

KIA

Nuova Kia Sportage

Piuttosto rapide le consegne di modelli di piccole dimensioni come Picanto e Rio, mentre per SUV come EV6 e Storage occorrono circa sei mesi.

FIAT

Fiat Panda

Tempistiche generalmente piuttosto lunghe, per Panda in modo particolare. Molto dipende dal livello di equipaggiamento richiesto.

MAZDA

Mazda CX-5 2022

Idem come sopra. Nel caso si equipaggi il modello di interesse con optional specifici, tempi di attesa anche di sei mesi circa.

HYUNDAI

Hyundai Tucson

Un'attesa generalizzata di circa sei mesi, senza particolari differenze a seconda del modello richiesto.

BMW

BMW X3

Per i modelli a più elevata richiesta come Serie 3 e X3, fino a sei mesi di attesa.

MERCEDES

Mercedes EQE

Tempi di attesa particolarmente lunghi sia per i modelli elettrici della gamma EQ (oltre dodici mesi), sia anche per vetture più gettonate come Classe A, per la quale sono necessari circa otto mesi di attesa.