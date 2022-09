Renault R5, una showcar da videogame per il Salone di Parigi 2022

Renault è una delle case più impegnate per il prossimo Salone di Parigi, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, anche per quanto riguarda il brand Alpine e la controllata Dacia, che debutta con il nuovo logo. Accanto alle irrinunciabili - ma seriose - novità di prodotto come il SUV Austral, Renault porterà in fiera anche una showcar elettrica, nell’ambito dei festeggiamenti per i primi 50 anni di Renault 5.

Parigi 2022, la showcar sportiva di Renault ispirata alla R5 e ai videogame

RICHIAMI AL PASSATO Rivisitazione 100% elettrica della piccola francese che ha debuttato nel 1972, la showcar sarà un omaggio alle sue versioni più sportive, come emerge dai dettagli delle prime immagini svelate in anteprima, che mostrano passaruota enormi e uno spoiler posteriore ancor più enorme, come sulle R5 Turbo da gara.

COME UN VIDEOGAME Il breve video teaser pubblicato da Renault indica chiaramente la seconda fonte di ispirazione per questa concept, ossia il mondo dei videogame. Chissà se questo rimando esplicito al mondo dei videogiochi significa che potremo metterci al volante della showcar in qualche forma digitale, magari come aggiornamento gratuito per Forza Horizon 5 oppure Gran Turismo 7...

QUANDO VEDERLA La showcar Renault verrà presentata online tra una settimana, il prossimo 22 settembre. A seguire, il 24 e 25 settembre sarà mostrata dal vero in anteprima mondiale a Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, per essere poi esposta al Salone dell’Auto di Parigi 2022 dal 17 al 23 ottobre.

