Jeep Avenger debutta a Parigi: come seguire la conferenza streaming

È stata svelata all’inizio di settembre, ma il debutto in grande stile è previsto per lunedì prossimo, sul palcoscenico internazionale del Salone di Parigi. Sarà lei, con ogni probabilità, a rubare la scena e a catturare l’interesse di pubblico e addetti ai lavori: Jeep Avenger, il primo SUV elettrico della casa americana.

A TUTTO STAND L’intero stand Jeep sarà occupato dalla sua novità più importante, la più attesa dell’anno: con un look outdoor fatto da rocce e vegetazione, sarà il set ideale su cui far debuttare la nuova Jeep Avenger. Per ora l’abbiamo visto solo fuori, con il look inconfondibilmente Jeep ma dimensioni più piccole e a misura di città: a Parigi vedremo finalmente anche come è fatto dentro, e quanto spazio metterà a disposizione per persone e bagagli.

VIA AGLI ORDINI Al termine della conferenza stampa del 17 ottobre, tenuta da Christian Meunier, CEO del brand Jeep, i clienti interessati potranno già prenotarsi la prima edizione di lancio di Avenger. “La nuova Jeep Avenger è la prima del nuovo portfolio completamente rinnovato di BEV Jeep che verrà presentato in Europa”, ha dichiarato Meunier. “Offre tutte le proverbiali caratteristiche del brand Jeep, perfettamente calibrate per il mercato. Avenger rappresenta un vero e proprio pilastro per i nostri piani di crescita nei mercati europei di punta, tra cui la Francia, e lungo il percorso per diventare il brand leader al mondo nella produzione di SUV a zero emissioni”.

IL RESTO DELLA GAMMA Avenger gioca un ruolo chiave per Jeep, che punta ad avere entro il 2030 un listino 100% elettrico, almeno per l’Europa. Nell’ambito di questa strategia rientrano anche le versioni 4xe Plug-In Hybrid di Wrangler, Compass e Renegade, a cui seguirà la versione PHEV di Jeep Grand Cherokee prevista per il 2023. A seguire, entro il 2025 arriveranno anche Jeep Recon e Wagoneer S, due nuovi modelli completamente elettrici.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/10/2022