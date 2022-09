Jeep e i SUV elettrici, non solo Avenger: ecco Recon e Wagoneer S

La strategia di elettrificazione del brand Jeep è solo che all'inizio: ecco il fuoristrada e il SUV di lusso. Per gli USA. Per ora

Per l'auto, non è una stagione come un'altra, quella che ci attende. Se anche Jeep sbilancia i propri investimenti sulla mobilità elettrica, eh sì, siamo nel pieno di un processo mai sperimentato prima in oltre un secolo di storia. Insieme ad Avenger, il primo urban SUV Jeep nonché la prima Jeep elettrica di sempre, ecco che a breve appariranno sulla scena altri due alfieri dell'elettrificazione spinta. L'uno, Jeep Recon, un offroad puro. L'altro, Jeep Wagoneer S, un SUV di fascia premium. Entrambi, almeno inizialmente, sono destinati solo al Nord America. Qualche dettaglio in più.

Jeep Wagoneer S

Concepita sin dall’inizio come 100% Jeep 4x4 e 100% a emissioni zero, Jeep Recon viene descritta come ''una vettura del tutto nuova che si rivolge a chi ama avventurarsi in luoghi remoti nel silenzio quasi totale, con un veicolo robusto e completamente elettrico''. Le sue proprietà fuoristradistiche “Trail Rated” saranno garantite da sistema di gestione della trazione Jeep Selec-Terrain, tecnologia elettrica di blocco degli assi, protezione sottoscocca, ganci di traino e pneumatici fuoristrada aggressivi.

Jeep Recon

IRON CAR Il bollino di qualità? Jeep Recon full-electric è stato in grado di percorrere il formidabile Rubicon Trail, uno degli itinerari fuoristrada più impegnativi degli Stati Uniti, e di arrivare alla fine del tragitto con un’autonomia sufficiente per rientrare in città per la ricarica. L'auto sarà presentata al pubblico il prossimo anno e la produzione avrà inizio nel 2024 in Nord America. Negli Stati Uniti, le prenotazioni saranno aperte ai clienti all’inizio del 2023, ma per il futuro è in programma la commercializzazione anche in Europa.

Wagoneer S, il lusso elettrico secondo Jeep

Anche la famiglia Wagoneer è in procinto di espandersi con un'edizione completamente nuova. Wagoneer S il nome in codice di un SUV premium dal design aerodinamico, slanciato e originale, con trazione 4x4 di serie, gestione ''all-terrain'', tecnologie avanzate specifiche del marchio Jeep e credenziali impressionanti - assicurano - in termini di prestazioni. Wagoneer S sarà offerto esclusivamente come BEV, con un’autonomia target di oltre 640 km con una singola carica, 600 CV di potenza e un tempo di accelerazione 0-100 km/h di circa 3,5 secondi.

DA ESPORTAZIONE Come anche Recon, Wagoneer sarà presentato al pubblico il prossimo anno e la produzione avrà inizio nel 2024 in Nord America. Prenotazioni aperte dall’inizio del 2023 per gli USA, successivamente sbarcherà a sua volta anche in Europa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/09/2022