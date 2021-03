DAGLI USA Le prime immagini e i primi dati arrivano da Oltreoceano ancor prima della presentazione. Le nuove Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, saranno svelate in diretta streaming sul canale YouTube del marchio americano questa sera alle 18. Scopriamo le caratteristiche delle nuove Jeep e le differenze tra l'una e l'altra.

Chi si aspettava che quel ''Grand'' significasse maggiori dimensioni si sbagliava. Le due Jeep, infatti, sono praticamente identiche – 3 file di sedili, fino a 8 posti – e le differenze maggiori sono in termini di allestimento, con Grand Wagoneer che guida la partita in fatto di lusso. In termini estetici, se Wagoneer è dotato di fari a LED, fendinebbia e una pedana laterale standard, Grand Wagoneer vanta, ad esempio, una livrea bicolore grazie al tetto nero, un nuovo cofano, illuminazione a LED premium e gradini laterali retrattili elettrici. Di serie ruote ci sono cerchi da 20'', ma sono disponibili anche da 22''.

Sia Wagoneer che Grand Wagoneer montano motori V8, ma non identici. Il Wagoneer viene fornito di serie con un Hemi V8 da 5,7 litri abbinato al sistema ibrido da 48V eTorque, per 398 CV e 548 Nm di coppia. Grazie alla funzione eTorque, il sistema stop-start è più fluido e il motore promette una maggiore efficienza. Il Grand Wagoneer, invece, monta un Hemi V8 da 6,4 litri senza sistema eTorque capace di 478 CV e 617 Nm di coppia. Jeep offre 3 diversi sistemi di trazione integrale, tutti abbinati a una trasmissione automatica a otto velocità.

Anche al loro interno Wagoneer e Grand Wagoneer si differenziano a livello di materiali e sistemi infotainment. Se Wagoneer ha dalla sua fino a 50'' di schermi (sommando le dimensioni di tutti i display disponibili), il Grand Wagoneer alza ulteriormente l'asticella arrivando a 75''. Il top di gamma Jeep aggiunge infatti un display inferiore per i controlli del clima, oltre al display del passeggero da 10,25 pollici. Entrambi i modelli vantano un sistema di intrattenimento anche per la fila centrale dei sedili posteriori, con la app Fire TV di Amazon, al debutto su un'auto di serie, che permette ai passeggeri di guardare film e TV. Ad impreziosire ulteriormente il Grand Wagoneer ci pensano la cornice del pulsante di avvio zigrinata, pelle con cuciture alla francese, finiture in legno o metallo e cornici cromate.

Jeep Wagoneer 2021 parte da 57.995 dollari, l'equivalente di poco meno di 49.000 euro, per arrivare agli 86.665 dollari – circa 72.500 euro – della versione Series III Off Road. Il fratello maggiore Grand Wagoneer 2021 attacca il mercato statunitense a 86.995 dollari, vale a dire quasi 73.000 euro, che diventano 107.980 dollari – oltre 90.200 euro – per la versione III Premium. Oggi alle 18 sul canale YouTube di Jeep la presentazione ufficiale e, con essa, le speranze per gli amanti del genere di sapere qualcosa in più sul possibile arrivo di Wagoneer in Italia.