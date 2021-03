SUMMER JEEP Ai fedelissimi, l'epiteto ricorderà qualcosa. Tipo la prima Wrangler Islander del 1988. Trascurato per 11 anni, il nome Islander torna e raddoppia: Wrangler, ma anche Renegade Islander, serie speciali che le guardi e sorge naturale il desiderio di partire per il mare.

WRANGLER ISLANDER In questa particolare declinazione estetica, sia il fuoristrada che il SUV compatto si propongono di combinare - spiega Jeep - ''stile ottimista'' con ''funzioni estive divertenti''. Wrangler Islander si basa su Wrangler Sport S e all'esterno si riconosce soprattutto dalle decalcomanie sul cofano Tiki Bob e i cerchi Rubicon da 17 pollici. Può anche essere equipaggiato con hardtop bianco e pacchetto Islander Plus che aggiunge, tra gli altri accessori, la speciale copertura per la ruota di scorta Tiki Bob. All'interno, finiture bianche e sedili in tessuto nero con cuciture blu surf e loghi Islander ricamati.

RENEGADE ISLANDER Novità assoluta, a sua volta Jeep Renegade Islander prende le mosse dall'allestimento Latitude e presenta decalcomania sul cofano Tiki Bob, tetto apribile panoramico a doppio pannello e ruote da 19 pollici con pneumatici all season. A richiesta, anche il tetto bianco alpino a contrasto. All'interno, idem con fratello Wrangler: sedili in tessuto nero con cuciture blu surf e loghi Islander ricamati. Il modello dispone anche di accesso senza chiave, avviamento a distanza e sistema di infotainment Uconnect 4 da 7 pollici con Android Auto e Apple CarPlay.

ONLY IN AMERICA Negli USA, entrambe le edizioni speciali sono già disponibili, prezzi a partire da 27.430 dollari per Renegade Islander e di 33.370 dollari per Wrangler Islander 2 porte (da 36.870 dollari Wrangler 4 porte). Possibile commercializzazione anche in Italia?