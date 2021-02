PORTE APERTE Per sentire la natura circostante entrare dentro l'abitacolo, e poi su, fino al cuore e alla mente. Per gli avventurieri Jeep più sfegatati, Mopar fa il regalo tanto atteso delle mezze porte. Con le Dual Door di Jeep Performance Parts (JPP), al volante di Jeep Wrangler l'esperienza on-road e off-road è ancora più immersiva.

ZERO LIMITS Progettata e testata direttamente in fabbrica e disponibile sia su Wrangler 2 porte, sia su Wrangler 4 porte (Unlimited), qualunque inoltre sia l'allestimento (Sport, Rubicon, Sahara, una volta in vendita anche 4xe con propulsore plug-in hybrid), essenzialmente la nuova mezza porta opzionale si differenzia dalla portiera standard per il profilo dei finestrini sensibilmente più basso. A tutto vantaggio della visibilità in manovra, soprattutto in fuoristrada.

MANUALE D'USO In sostanza il pacchetto Dual Door di Mopar (al momento in vendita solo in Stati Uniti e Canada) entra a far parte del catalogo degli accessori di qualsiasi nuova Wrangler e consiste in un set di porte complete, preinstallate sul veicolo, e di corrispondenti mezze porte, verniciate in tinta carrozzeria, comodamente imballate all'interno dell'auto e compatibili con le funzioni di specchietti elettrici, rilevamento angolo cieco e serratura automatizzata. La rimozione delle porte di serie può essere realizzata in pochi minuti utilizzando le cerniere esistenti e gli stessi identici collegamenti di cablaggio. Semplice anche l'installazione e lo smontaggio del montante superiore a doppia guida, mentre i finestrini in plastica (a loro volta rimovibili in pochi passaggi), di base in vinile o in acrilico in associazione a soft-top premium, creano una tenuta a prova di intemperie.





PREZZI In attesa di conoscere i listini italiani, negli USA prezzi per il pacchetto Dual Door di 2.350 dollari (Wrangler) e 3.995 dollari (Wrangler Unlimited). In caso di upgrade ai finestrini premium, la cifra sale rispettivamente a quota 2.550 dollari (Wrangler) e 4.395 dollari (Wrangler Unlimited). Garanzia di tre anni o 60.000 km.