DA ZERO A CENTO Solo pochi anni fa, un concetto simile non lo avremmo nemmeno preso sul serio. E invece il mondo auto ha subito un'accelerazione tecnologica pazzesca, e anche quel giorno è arrivato. Il giorno in cui Jeep annuncia una versione 100% elettrica del suo fuoristrada più rappresentativo. Dopo Jeep Wrangler 4xe, cioè l'edizione ibrida plug-in, a stretto giro di posta anche Jeep Wrangler full electric. E dopo lo spot tv durante il Super Bowl con Springsteen, un'altra clip (''The Road Ahead'') ricorda al mondo che la rivoluzione è solo all'inizio.

FROM CONCEPT TO REALITY Come riportato nella homepage del minisito Jeep espressamente dedicato alle novità future, la concept di Wrangler EV sarà svelata nel corso dell'Easter Moab Jeep Safari, nello Utah, dal 27 marzo al 4 aprile 2021. Covid-19 permettendo, of course. Che la Wrangler a batterie venga mostrata in forma reale o virtuale, lecito è in ogni caso sospettare che il prototipo si trasformerà presto anche in prodotto per il pubblico. Jeep sull'elettrificazione sta avanzando come un carrarmato, lo stesso video andato in onda per il Super Bowl, dopo la riflessione sui tempi passati, chiaramente indica un domani a propulsione elettrica.

IL LAYOUT Bene (si fa per dire), quali caratteristiche tecniche per Wrangler full electric? Benche sia naturale aspettarsi un minimo di due motori elettrici, uno per asse, se non addirittura un motore per ogni singola ruota, per fornire un controllo totale e indipendente nell'offroad più estremo, il teaser della piattaforma (vedi sopra) sembra illustrare un solo motore anteriore, associato a una trasmissione standard con ripartitore di coppia. Top secret anche le misure delle batterie. Nuove rivelazioni - speriamo - nelle prossime settimane.