PRIMO TEASER Lo scorso settembre Jeep ha presentato la lussuosa Grand Wagoneer Concept, che anticipava la nuova ammiraglia del brand. Dopo quell’evento, e le prime foto spia del prototipo pizzicate a ottobre, è finalmente giunto il momento di scoprire come sarà la nuova Wagoneer 2022.

SINCRONIZZIAMO GLI OROLOGI L’appuntamento è per il prossimo 11 marzo alle 18:00, quando partirà la diretta streaming dal canale YouTube di Jeep, durante la quale saranno presentati i due nuovi modelli. Anche se la casa americana non ha specificato nulla a riguardo, possiamo immaginare che la Wagoneer sarà la versione “corta” della Grand Wagoneer, un po’ come Tiguan e Tiguan Allspace, per intenderci.

PREMIUM Oltre che rispolverare un nome che fa battere più di un cuore, i nuovi modelli di Jeep puntano a un riposizionamento del marchio nel sempre più affollato settore premium, quello delle auto più lussuose (e costose), caratterizzato da grande attenzione al design, materiali e finiture di alto livello, e un servizio clienti di prim’ordine.

COME SARÀ FUORI La nuova Jeep Grand Wagoneer riprenderà le linee del prototipo presentato a settembre, compreso l’imponente e massiccio design esterno. Il muso è caratterizzato dall’iconica griglia frontale con le sette feritoie, che prosegue idealmente nei sottili fanali a LED, tecnologia utilizzata anche per i gruppi ottici posteriori, anch’essi a sviluppo orizzontale. Verticale e squadrato il portellone, mentre il paraurti integra un sottile diffusore a migliorare la - difficile - aerodinamica dell’auto.

I MOTORI? Le nuove Wagoneer condividono la meccanica con il pick-up Ram, il che ci fa immaginare che sotto l’enorme cofano possano trovare posto sia il Pentastar V6 da 3,6 litri (con sistema ibrido leggero eTorque) sia il leggendario V8 HEMI da 5,7 litri, sempre in variante eTorque mild hybrid. Motori diesel non pervenuti, decisamente probabile una variante plug-in hybrid.

AMAZON NEL CUORE L’abitacolo della nuova Wagoneer non dovrebbe discostarsi troppo da quello del concept: enorme, lussuoso e ad alto tasso di tecnologia, con la piattaforma di infotainment Uconnect 5 e uno schermo dedicato al passeggero, che potrà gustarsi contenuti multimediali grazie alla app Fire TV di Amazon, al suo debutto in un’automobile di serie. Privacy garantita: uno speciale filtro impedisce al conducente di “sbirciare” quello che scorre sullo schermo del passeggero.

ANCHE PER I PASSEGGERI La app di Amazon permette di accedere a serie TV, film, videogiochi e ad Alexa. I passeggeri che siedono sul divano posteriore avranno a disposizione ben tre schermi da 10” integrati nei poggiatesta, e che possono sfruttare per gustarsi Fire TV, anche utilizzando l’esclusivo telecomando in dotazione.

E QUI DA NOI? Tra le tante incognite ancora da svelare, rimane anche quella di scoprire se la nuova Jeep Wagoneer verrà commercializzata nel Vecchio Continente. Se così fosse, aspettiamoci motorizzazioni meno “esose” di quelle americane, più in linea con la sobria discrezione europea. Gli appassionati non hanno che da incrociare le dita. Del resto, come diceva il saggio, sperare è gratis.