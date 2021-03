HIGH VOLTAGE JEEP Non lo pronuncia di persona, ma lo scrive in stampatello sul lato del cofano motore. Un modo come un altro per comunicarci che il modello di Jeep Wrangler a trazione elettrica si chiamerà Wrangler Magneto, epiteto peraltro già registrato da Stellantis all'ufficio brevetti. Appuntamento con la concept, come già annunciato, al Jeep Easter Safari 2021 in scena nello Utah dal 27 marzo al 4 aprile. Ecco, nel frattempo, il più esplicito dei teaser sin qui fatti circolare: la grafica dai bordi azzurri è un chiaro rimando all'elettrificazione.

NOMEN OMEN Per la prima Wrangler - ma pure la prima Jeep in assoluto - alimentata a batterie, dunque lo stesso nome di un personaggio dei fumetti: nell'universo Marvel, in particolare nella saga X-Men originale, Magneto è un mutante in grado di generare e controllare campi magnetici. E attraverso i suoi poteri, influenzare le sorti del mondo nel bene e nel male. Dopotutto, anche Wangler Magneto si propone di imprimere al settore dell'offroad una svolta epocale: via bielle e pistoni, via soprattutto la trazione integrale meccanica. Chissà che effetto farà.

SORPRESE PASQUALI Jeep anticipa che ''divertimento sfrenato, libertà all'aria aperta e propulsori elettrici'' saranno il tema del Safari di quest'anno. E oltre a Wrangler Magneto, le cui caratteristiche sono ancora totalmente avvolte dal segreto, un secondo teaser suggerisce che tra i prototipi in mostra sulle Montagne Rocciose figurerà anche una Wrangler preparata dalla divisione Jeep Performance Parts di Mopar. Lo si intende dal colore arancione della carrozzeria, dal verricello, se non bastasse anche dal logo JPP. Tenetevi forte, sarà una Pasqua ad altissima tensione.