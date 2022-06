Prima il dovere o il piacere? Jeep Gladiator, pick-up tuttofare

GO ANYWHERE, DO ANYTHING Il primo veicolo 4x4 firmato Jeep risale ai primi anni Quaranta, quando la celeberrima Willys MB è diventata la vettura per antonomasia usata dall’esercito americano. Occorre arrivare al 1947 per assistere alla nascita del primo pick-up della casa americana, che verrà prodotto fino al 1965. L’attuale Gladiator ne rappresenta l’erede ideale, un mezzo concepito per il lavoro ma perfetto per attività all’aria aperta, in qualunque luogo e in qualsiasi condizione.

STILE UNICO Impossibile non notare Jeep Gladiator quando passa per strada: per le dimensioni, naturalmente, con una lunghezza che supera abbondantemente i cinque metri e mezzo, ma anche per gli stilemi tipici del marchio americano, dai fari circolari alla griglia con sette feritoie. Tanti anche gli elementi funzionali per il fuoristrada, dai passaruota trapezoidali alle cerniere a vista, passando per le diverse soluzioni per parabrezza e copertura superiore (hard top a tre pannelli, soft top, senza tetto).

ANIMA 4X4 Telaio a longheroni come impone la legge del fuoristrada, ma con materiali e tecniche di produzione che lo rendono leggero e al contempo rigido e resistente. Sospensioni a cinque punti di ancoraggio, trazione integrale Selec-Trac, assali Dana 44 di terza generazione, posizionamento del cassone in posizione arretrata rispetto all’asse posteriore, così da ottenere una miglior distribuzione dei pesi durante il trasporto dei carichi: sono queste alcune delle caratteristiche specifiche di Gladiator per l’off-road, e che permettono di far risaltare la sua anima avventurosa.

SPINGE IN BASSO Il motore del Gladiator è un MultiJet V6 da 3 litri, con sistema Stop-Start, capace di erogare 264 CV e di ben 600 Nm di coppia disponibili a bassissimo regime. Il motore monta una turbina a basso attrito capace di aumentare la risposta e le prestazioni ai bassi regimi, abbinato a un cambio automatico a 8 marce.

CASSONE HEAVY DUTY L’area di carico, rivestita in materiale antiscivolo, è lunga più di un metro e mezzo con la ribaltina chiusa, e supera i due metri con la ribaltina aperta. Lunga 1,44 metri, ha una capacità di poco più di mille litri e una portata massima di 565 kg. La dotazione è completata da un sistema di illuminazione a LED e una presa di corrente esterna (e impermeabile) da 230 V. La capacità di traino del Gladiator è di 2,7 tonnellate.

TANTA TECNOLOGIA Di serie Jeep Gladiator monta fari anteriori e posteriori a LED, un impianto stereo Alpine con subwoofer (ma non manca una cassa wireless portatile), sistema Uconnect con schermo touch da 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto integrati. Tante anche le dotazioni di sicurezza, dal monitoraggio dell’angolo cieco al rilevamento di traffico in retromarcia, frenata automatica d’emergenza, telecamera posteriore e cruise control adattivo.

PREZZI Jeep Gladiator è disponibile nell’allestimento Lauch Edition, a 58.700 euro IVA esclusa. FCA Bank mette a disposizione il finanziamento Jeep Excellence e il leasing Jeep Lease, con tasso agevolato al 3,80%.

Pubblicato da La Redazione, 21/06/2022