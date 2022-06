Jeep baby Renegade: sarà questo il nuovo modello della casa americana?

LA FAMIGLIA JEEP SI ALLARGA Il matrimonio fra il Gruppo FCA e il Gruppo PSA ha dato origine a Stellantis, un colosso automotive che raccoglie decine di marchi una volta in competizione tra loro, oggi sotto la stessa campana. Naturalmente questo accordo ha portato a sinergie industriali che hanno consentito, tra l’altro, di ottimizzare le risorse generando modelli simili ma con marchi differenti. Una strategy ormai comune a tanti costruttori e che, oggi, in casa Stellantis potrebbe dare la luce a un modello inedito a marchio Jeep. Ecco, quindi, le foto di un fuoristrada che potremmo definire una baby Renegade e che, se confermato, diventerà il più piccolo della gamma a stelle e strisce.

Nuova Jeep baby Renegade: dimensioni super compatte per il crossoverPIATTAFORMA CONDIVISA CON ALTRI MODELLI Più precisamente, il nuovo mini SUV (o crossover) utilizzerà l'architettura CMP di PSA, progettata in particolare per i veicoli di dimensioni ridotte. La piattaforma è già alla base di modelli come DS3 Crossback e Opel Mokka; quindi, è ipotizzabile che la piccola Jeep abbia buona parte dei componenti in comune con i modelli di Opel e DS. Tuttavia, le informazioni che abbiamo confermano che non sarà prodotto nello stesso stabilimento in Francia, ma uscirà dalle catene di montaggio della Fiat in Polonia. Guardando più attentamente le foto, non possiamo che notare come le pellicole mimetiche nascondano del tutto quello che potrebbe essere lo stile definitivo, ma ci sarà naturalmente forte somiglianza con i modelli Jeep, con l’iconica calandra a sette listelli che farà capolino davanti, mentre la forma generale potrebbe prendere ispirazione dalla Renegade. Inoltre, le proporzioni ci fanno intendere che si tratterà di un modello dalle dimensioni molto contenute, probabilmente intorno ai 2,5 metri di passo.

Nuova Jeep baby Renegade: motori benzina, diesel e 100% elettricoAMPIA GAMMA MOTORI, ANCHE 100% ELETTRICO Le opzioni del motore, ovviamente, saranno uno degli aspetti più interessanti della nuova baby Renegade. L'architettura CMP supporta tutte le configurazioni, pertanto una delle alternative chiave del powertrain potrebbe essere proprio una versione 100% elettrica, come vi abbiamo anticipato pochi mesi fa. Questo modello dovrebbe montare un unico motore a zero emissioni con una potenza massima intorno ai 136 cavalli. Inoltre, potrebbe essere alimentato da un pacco batteria da 50 kWh, che dovrebbe garantire circa 320 chilometri di autonomia. Però, il propulsore elettrico non sarà l'unico dell’offerta. Contiamo anche su un’unità tre cilindri benzina PureTech da 1,2 litri di PSA e ci sono buone possibilità di vedere anche una versione diesel in offerta. Quel modello sarebbe caratterizzato da un motore quattro cilindri HDi da 1,5 litri. Entrambi dovrebbero essere dotati di cambio manuale a 6 marce oppure automatico a 8 rapporti. Sebbene i manager Stellantis non si siano sbilanciati, è probabile che la nuova baby Jeep arrivi sul mercato entro la fine di quest'anno, per entrare nel vivo della commercializzazione nel 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/06/2022