Jeep Web Week, un regalino per chi acquista online Compass o Renegade

Via web perché è più comodo, via web perché conviene. Jeep Web Week, e suona un campanello: cosa bolle in pentola stavolta? Dopo la sorpresa di Pasqua, Jeep riapre a giugno una nuova finestrella virtuale di opportunità reali per chi volesse - e sono in tanti, a giudicare dai dati di vendita - mettersi in garage Compass o Renegade. Per premiare i clienti più connessi, Jeep confeziona così una promozione esclusiva dedicata al selling on line.

Jeep Renegade e Compass: più convenienza se le acquisti online

E-COUPON L'iniziativa è valida dal 10 al 19 giugno. Chiunque acquistasse un esemplare di Jeep Renegade o Compass tramite il sito jeep-official.it e utilizzasse il codice WEBWEEK, riceverà in omaggio la vernice. Sia che la scelta cada su una tinta metallizzata, sia che si preferisca una carrozzeria pastello. Attenzione: l'offerta si applica a qualunque motorizzazione (non solo Renegade e Compass 4xe), ma è a esaurimento, interessando solo un lotto limitato di vetture. Conviene affrettarsi.

PHYGITAL L'idea di coltivare il canale online prende le mosse dalle statistiche: nel mese di maggio, oltre 750 clienti hanno scelto di acquistare il proprio nuovo SUV Jeep sulla piattaforma digitale. Si badi, inoltre, come il processo - benché sfrutti le tecnologie ''virtuali'' - non escluda affatto l'esperienza di acquisto ''reale'': finalizzazione delle pratiche, consegna e assistenza durante l’utilizzo avvengono sempre presso la rete fisica dei concessionari.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/06/2022