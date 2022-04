Jeep Web Week, per Renegade e Compass la promo pasquale è colorita

Puoi dipingere le uova con le tempere. Oppure, puoi dar sfogo alla tua fantasia sulla carrozzeria della tua nuova Renegade, o la tua Compass. Tanto, è gratis. Quest'anno, a Pasqua hai un motivo in più farti un SUV squisitamente made in Italy come sorpresa. In attesa che entrino in vigore gli incentivi, misura della quale la coppia d'assi Jeep beneficia sia in versione ibrida leggera (e-Hybrid), sia ibrida plug-in (4xe), sia infine anche a gasolio, l'iniziativa Jeep Web Week si propone come invitante antipasto.

LA PROMOZIONE Sino a lunedì 18 aprile 2022, chiunque acquisti il proprio SUV Jeep comodamente da casa collegandosi al sito jeep-official.it riceve in omaggio la vernice - metallizzata o pastello - sia su Compass sia su Renegade, per un risparmio quindi di 800 euro sul prezzo di listino. La promozione è esclusiva per i clienti che scelgono il canale on line e riguarda un lotto limitato di vetture, senza vincoli di motorizzazione e allestimento: ecco perché conviene decidere in fretta.

