Jeep Grand Cherokee 4xe, ordini al via. Il prezzo, la video preview

Si imbarca per un volo intercontinentale, con un occhio di riguardo al sacrosanto impatto sull'ambiente. A quattro mesi dalla world premiere, nuova Jeep Grand Cherokee atterra in Italia e manda avanti il propri lato più ecologico, oltre che tecnologico. In prevendita Jeep Grand Cherokee 4xe nello speciale allestimento Exclusive Launch Edition, alimentazione ibrida plug-in e dotazione di serie super completa. Clicca Play sulla foto di cover per il mini video di anteprima.

ONLINE A partire da 17 febbraio e fino al 30 marzo 2022, accedendo al sito web bethefirst.jeep-official.it è possibile esprimere la propria manifestazione d’interesse, per poi essere ricontattati quando il veicolo sarà disponibile in concessionaria. Nuova Jeep Grand Cherokee 2.0 Turbo 380 CV Plug In Hybrid Exclusive Launch Edition al prezzo promo di 94.000 euro. Con finanziamento, anticipo di 24.340 euro, 36 rate mensili da 859 euro al mese. In omaggio, easyWallbox per la ricarica domestica e card e-mobility Free2Move con inclusi 3 anni o 3.000 km di ricarica pubblica.

VEDI ANCHE

ELEGANZA... La versione di lancio di Jeep Grand Cherokee 4xe si distingue per cerchi in lega leggera dalla finitura lucida da 21 pollici, il tetto nero lucido effetto “diamond” a contrasto e, all'interno, accenti in legno di noce e rivestimenti delle portiere e selleria in pelle Palermo. I sedili del conducente e del passeggero, regolabili elettricamente in 16 posizioni, sono dotati di supporto lombare e funzione memory e offrono anche la funzione massaggio integrata nello schienale. Anche il divano posteriore è riscaldabile e ventilato.

...E TECNOLOGIA Fanno parte della dotazione di serie anche sistema di climatizzazione a quattro zone, specchio retrovisore digitale, sistema di ricarica wireless, quadro strumenti digitale da 10 pollici, display interattivo da 10,25 pollici e impianto audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti. Tra i sistemi di guida autonoma livello 2, anche Highway Assist System, Head-up Display a colori da 10 pollici e Parallel and Perpendicular Park Assist.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/02/2022