Razor RX200 by Jeep, il monopattino è "Trail Rated". Video

Con ruote tassellate da 8 pollici a camera d'aria, il kick scooter Jeep non teme l'offroad. Razor RX200 in cifre e immagini

Micromobilità, macro opportunità. Puntare sul settore degli spostamenti urbani a breve raggio, per le Case auto è una scommessa vinta già in partenza, motivo per il quale sempre più Costruttori stanno esplorando l'eventualità di allargare la propria linea di prodotti a e-scooter, biciclette elettriche, a tutto ciò che abbia meno di quattro ruote e un cuore sostenibile (l'hai vista la nostra video comparativa monopattini?). Ora è Jeep, con Razor RX200, a unirsi alla tendenza: d'altra parte, un monopattino ''Trail Rated'' ancora mancava. Scoprilo anche in video.

VM18 RX200 è il risultato di una collaborazione tra Jeep e la californiana Razor, specializzata in micromobilità elettrica e manuale. In realtà, un Razor RX200 negli USA già era in vendita anche in precedenza e non risulta esserci nulla di speciale in questa nuova versione, tranne i loghi Jeep impressi su telaio e ponte, tranne inoltre il fatto che l'RX200 originale è per bambini dai 13 anni in su, mentre la versione ispirata a Jeep è per adulti dai 18 anni in su.

Razor RX200: come in Jeep, ma su due ruote

IN CIFRE Scheda tecnica alla mano, invece, entrambi sono equipaggiati di motore da 200 W, possono raggiungere la velocità massima di 19 km/h e offrire un'autonomia di 40 minuti, o 13 km, grazie alla batteria da 24 Volt e 7 Ah (168 Wh).

Jeep Razor RX200, i fari a LED

UN NOME UN PERCHÈ Ma se porti in giro il nome Jeep e ti dipingi di verde militare, non è su asfalto che dimostrerai le tue capacità. In particolare, Razor RX200 - telaio in acciaio, freno a disco posteriore azionato manualmente, acceleratore a manopola e doppi fari a LED - è dotato di pneumatici da 8 pollici (200 mm), con camera d'aria, che promettono di far fronte a qualsiasi superficie e terreno.

Razor RX200, ruote da 8 pollici a camera d'aria

PREZZO Acquistando il prodotto sul sito web di Jeep USA, giocare a fare l'avventuriero a bordo di Razor RX200 Jeep edition - per ora in vendita solo negli Stati Uniti - costa poco: solo 400 dollari.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/02/2022