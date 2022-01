Jeep Grand Cherokee 4xe: con la plug-in si completa la gamma, per ora in America

In attesa di vederlo anche in Europa, il fuoristrada a stelle e strisce si presenta in versione ibrida alla spina con autonomia EV di 40 km

DEBUTTA IN USA LA GRAND CHEROKEE PHEV La Jeep Grand Cherokee 4xe è la versione con motore ibrido plug-in del nuovo 4x4 americano ed è l’ultima in ordine di tempo a fare la sua apparizione nella gamma. Mettiamolo subito in chiaro, questo modello sarà disponibile sul mercato di riferimento, quello americano, fra un paio di mesi, ma è destinato a sbarcare anche al di qua dell’Oceano.

Negli Stati Uniti il listino partirà da 57.700 dollari escluse tasse, l’equivalente di circa 52.000 euro. Questo prezzo è quasi 20.000 dollari in più (circa 18.000 euro) rispetto alla Grand Cherokee standard e giustificati, almeno in parte, dal propulsore PHEV costituito da un motore a quattro cilindri 2,0 litri turbo, una trasmissione automatica a otto rapporti, una batteria da 17 kWh e due motori elettrici. Questa configurazione consente di erogare una potenza combinata di 380 CV e 637 Nm di coppia, ma ancora più importante, secondo Jeep, la Grand Cherokee 4xe può percorrere fino a 40 km a zero emissioni. Altrettanto interessante, visto il genere di veicolo, la capacità di traino che arriva a ben 2.720 kg.

In termini di equipaggiamento, il modello entry-level è tutt'altro che povero di accessori visto che prevede tra gli altri fari a LED, portellone elettrico, interni in pelle, sistema infotainment UConnect 5 e tutti gli ADAS per la guida autonoma di livello 2. La gamma Grand Cherokee si completa con le versioni Trailhawk, più focalizzata sul fuoristrada con differenziale posteriore, sospensioni pneumatiche e barra antirollio sganciabile. Il prezzo è di 62.485 dollari (56.300 euro). Gli interni sono esclusivi per questo modello con rivestimenti in pelle scamosciata e sedili climatizzati.

Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe: cinque allestimenti per il mercato USA

Più orientate al lusso e al comfort le versioni Overland, Summit e Summit Reserve, che in funzione dell’allestimento, concentrano l’attenzione su dettagli pregiati come quadro strumenti totalmente digitale, display da 10,25” per il passeggero anteriore, luci ambiente, rivestimenti in pelle più pregiata, tetto apribile panoramico, cerchi in lega da 20” o 21”, sistema infotainment con display da 10,1 pollici, un upgrade dei sistemi di assistenza alla guida che integra la telecamera a 360°. La Jeep Grand Cherokee Overland 4xe attacca a 65.760 dollari (58.900 euro), la Summit parte da 69.820 dollari (62.500 euro), la Summit Reserve da 74.300 dollari (66.520 euro). I listini europei saranno resi pubblici prima del debutto del nuovo fuoristrada americano sul vecchio continente.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/01/2022