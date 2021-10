Monopattini elettrici

Continua l’impegno di Stellantis per la promozione di una mobilità sostenibile e accessibile, che punti a decongestionare le città e migliorare la qualità della vita di chi le vive, anche solo per lavoro. Dopo il monopattino dedicato a Lancia Ypsilon (la prova della citycar in versione mild hybrid), Stellantis presenta 500 Iride, nato pensando all’altra piccola, grande citycar del gruppo, Fiat 500.

500 Iride, il primo monopattino di Fiat 500

Questa volta il monopattino è frutto di un progetto interno: disegnato dal Centro Stile Fiat, in collaborazione con Compagnia Ducale, e prodotto da Mopar, 500 Iride si fa immediatamente notare per la prominente luce circolare montata sotto il manubrio, che richiama lo sguardo che da 64 anni caratterizza la piccola di casa Fiat.

500 Iride insieme a Fiat Nuova 500

SI ADATTA ALLA TUA TAGLIA La grande pedana in plastica morbida riporta il logo della 500 e la scritta Iride, che a sua volta riprende le linee di un monopattino. Il manubrio è regolabile in altezza (comodo), mentre alla base del piantone c’è il meccanismo di sgancio rapido, per chiudere il monopattino (che pesa 15 kg) appoggiando il manubrio al paraurti. Le gomme da 10” hanno pneumatici con camera d’aria, e la ruota posteriore è ammortizzata.

500 Iride, la versione product(RED)

TRE COLORI Disponibile inizialmente nei colori Celestial Blue e Cloud Gray (creati in esclusiva per la Nuova 500 elettrica), 500 Iride arriverà presto anche nella versione product(RED), come la citycar e altri modelli di Stellantis, a sostegno della fondazione per la lotta alle emergenze sanitarie. Come per l’acquisto delle auto, anche per il monopattino marchiato (RED) parte del ricavato verrà devoluto all’associazione co-fondata da Bono, il cantante degli U2.

MOTORE, BATTERIA E APP DI 500 IRIDE

500 Iride, 4 modalità di guida e cruise control

Il 500 Iride monta un motore da 250W nella ruota posteriore, e ha un’autonomia dichiarata di circa 30 km (che può variare - anche considerevolmente - in base alla velocità a cui si viaggia, alla temperatura esterna, al peso del conducente e alle condizioni della strada). La velocità massima è di 25 km/h, ed è disponibile la modalità di guida “pedestrian mode” che limita la velocità a 6 km/h per muoversi nelle aree pedonali. La ricarica può essere compiuta in 4 ore e mezza. Completano la dotazione il display integrato, la luce anteriore a LED e quella posteriore che lampeggia in frenata.

500 Iride, la gestione tramite app

LA APP Il monopattino può essere gestito tramite la sua app dedicata, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Dallo smartphone è possibile tenere sott’occhio la carica della batteria, l’autonomia residua, la velocità istantanea, la distanza totale di viaggio e il risparmio di emissioni di CO2. Sempre dalla app è possibile selezionare la velocità di crociera, o scegliere una delle quattro modalità di guida disponibili:

“Normal” per un impiego quotidiano equilibrato

per un impiego quotidiano equilibrato “Sherpa” per ridurre al massimo il consumo energetico

per ridurre al massimo il consumo energetico “Sport” per chi preferisce una guida più vivace, limite a 25 km/h

per chi preferisce una guida più vivace, limite a 25 km/h “Pedestrian mode” per l’utilizzo nella aree pedonali, limite a 6 km/h

Da ultimo, ma non meno importante, la app funge da chiave elettronica per avviare il motore del monopattino, e permette di condividere il mezzo con familiari o amici, fino a un massimo di quattro utenti.

500 Iride, la borsa customizzata per il trasporto

OPTIONAL Su richiesta è disponibile il Safety Pack che include casco, gilet ad alta visibilità e sistema di bloccaggio per il parcheggio. Ancor più esclusiva la borsa preformata per il trasporto in auto, in particolare nella Nuova 500, grazie alla base in velcro e alle cinghie che si agganciano al sistema Isofix dei sedili posteriori. Insieme alla borsa è possibile anche richiedere un caricatore da 12V che ricarica il monopattino sfruttando meno dell'1% della batteria dell’auto.

500 Iride, visuale posteriore

Il monopattino 500 Iride sarà presto disponibile in tutte le concessionarie Fiat e sul Mopar Store (anche per chi non è possessore di una vettura Fiat), al prezzo di lancio di 699 euro.

Motore Brushless, 250 W Freni Elettrico posteriore Sospensione posteriore Autonomia 30 km Velocità massima 25 km/h Modalità di guida 4 (normal, sherpa, sport e pedestrian) Tempo di ricarica 4,5 ore Manubrio telescopico Peso 15 kg Dotazione Cavalletto, campanello Luci A LED anteriore e posteriore Display Integrato sul manubrio Integrazione con app Sì Prezzo 699 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/10/2021