“Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare'', diceva George Bernard Shaw. E se di certo un monopattino elettrico difficilmente può causare aumenti di peso, l'Expacio WTF soddisfa abbondantemente le altre due condizioni. In un'epoca di incidenti in aumento e fatalità sempre più protagoniste dei telegiornali, proporre un modello che fa segnare un autentico record di velocità pare infatti poco opportuno e, in base alle regole vigenti in Italia, con tutta probabilità non potrebbe proprio circolare. Tuttavia...

Expacio WTF, la pedana e la sospensione dal vivo

Forte di un pacco batterie agli ioni di Litio da 60 Ah, raffreddato a liquido e che si ricarica in 2 ore, il monopattino dal nome che ricorda una colorita espressione inglese pare possa raggiungere i 110 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi. Oppure offrire - in alternativa - autonomie non meno strabilianti: si parla di 160 km a non più di 30 km/h, che già superano abbondantemente i limiti previsti in Italia di 25 km/h su strade urbane e di 6 km/h nelle aree pedonali. Autonomia che cala a 110 km a 60 km/h e a 60 km se si viaggia a 100 km/h.

VEDI ANCHE

Ma a chi verrebbe mai in mente di viaggiare a una simile velocità su un monopattino? Va detto che l'Expacio WTF non è un monopattino normale. La sua struttura in alluminio fresato dal pieno sopporta un carico di 200 kg e supporta sospensioni indipendenti con ammortizzatori pneumatici e 160 mm di escursione. E viaggia su ruote di grande diametro: 13 pollici all'anteriore e 11 pollici al posteriore, che lo rendono adatto all'impiego sul strade sterrate e fuoristrada leggero (video qui sotto).

Se i problemi con la legge non vi spaventano e già ci state facendo un pensierino, potete preordinare il re dei monopattini elettrici sul sito Expacio.tech. Solo, sedetevi comodi prima di guardare quanto costa, perché il prezzo è di 16.300 euro: più di uno Yamaha T-Max. che va da 12.000 a 16.000 euro circa. WTF!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/10/2021