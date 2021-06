UN’ALTRA Y Magari non sarà il più innovativo o il più originale, ma di sicuro dimostra una certa eleganza, e non poteva essere diversamente: Lancia ha presentato il suo primo monopattino elettrico, e si chiama Ypsilon, proprio come la sua amatissima automobile da città.

LANCIA YPSILON E-SCOOTER: SOLUZIONE INTEGRATA

Realizzato in collaborazione con MT Distribution, azienda italiana sempre più impegnata nel crescente settore dei monopattini su licenza (Ducati, Pininfarina e Lamborghini per citare i primi che mi vengono in mente), Lancia Ypsilon e-scooter nasce con l’obiettivo di offrire una soluzione completa per la mobilità urbana: l’automobile - ibrida, of course - per arrivare nei pressi della destinazione, e il monopattino per coprire il famigerato ultimo miglio.

I NUMERI DI YPSILON

La piccola di casa Lancia ha debuttato ormai 35 anni fa, quando ancora si chiamava Y10 e la produceva Autobianchi: da allora si sono susseguite ben quattro generazioni, la bellezza di 35 serie speciali e più di tre milioni di unità vendute. Da 10 anni Ypsilon è la più venduta nel segmento B, la seconda automobile (dopo Fiat Panda) di maggior successo nel nostro paese. Solo nei primi 5 mesi del 2021 ne sono state immatricolate 22.800 unità, con una quota di mercato pari al 13,8%.

COM’È FATTO

LEGGERO E STILOSO Proprio come l’auto che ne porta il nome, anche il monopattino Ypsilon e-scooter è disponibile nei colori Maryne e Gold. I dettagli colorati e le personalizzazioni estetiche sono frutto della collaborazione di MT e Lancia con Pininfarina. Il telaio è in alluminio, che ha permesso di contenere il peso in circa 12 kg complessivi, un valore interessante per chi utilizza anche i mezzi pubblici. Le ruote sono di plastica forata da 8” honeycomb: una soluzione che, insieme alla sospensione anteriore, contribuisce ad attutire le asperità della strada. La chiusura avviene tramite il gancio posto alla base del piantone. A LED le luci anteriori e posteriori: queste ultime lampeggiano quando si frena.

MOTORE, BATTERIA, AUTONOMIA Il motore è brushless da 250W, con una batteria da 216 Wh in grado di garantire un’autonomia fino a 18 chilometri (valore che varia in base al peso del conducente, alla velocità massima tenuta, alla temperatura esterna e alle condizioni della strada).

DOVE TROVARE IL MONOPATTINO YPSILON, QUANTO COSTA

Lancia Ypsilon e-scooter è già disponibile da oggi presso i concessionari Lancia e i principali canali della grande distribuzione, nei negozi di elettronica di consumo e specializzati, oltre che nei principali store online, al prezzo consigliato di 299 euro. Per maggiori informazioni c’è il sito urbanchicemobility.it.

SCHEDA TECNICA LANCIA YPSILON E-SCOOTER