MAMME E MOTORI Se l'automobile è femmina, allora Lancia Ypsilon la è un po' di più. In 35 anni, chissà quante donne ha scarrozzato, chissà a quante chiacchiere tra amiche ha origliato, chissà quante mamme ha incoraggiato nel duro lavoro quotidiano. In occasione della Festa della Mamma, quale testimonial più naturale della fashion citycar che al gentil sesso è tanto cara. ''3 Mamme e una Ypsilon'' un dibattito un po' spensierato (ma anche serio) sul futuro della mobilità. Un futuro, si augurano Ypsilon e le tre mamme Ambassador, dove la tecnologia si coniughi con la bellezza e il rispetto dell'ambiente.

PARLIAMONE! Tre donne, tre mamme, tre amanti dell'automobile, e che dell'auto ne hanno fatto una passione prima ancora che una professione, Valentina Casanova, Product Development Global Fuel Design Responsible in Stellantis, Monica Mailander Macaluso, collezionista di auto d’epoca, Ilaria Brugnotti, giornalista automotive: è a loro che Lancia assegna il ruolo di ambasciatrici di nuova Ypsilon Hybrid. Ascoltiamole: Mamme e Motori un accostamento che sorprenderà pure i maschietti...

AUTO IN ROSA, MA ANCHE GREEN ''Oltre a essere un omaggio a tutte le mamme - racconta Luca Napolitano, Lancia Chief Executive Officer - abbiamo voluto celebrare anche il loro amore per le automobili. Sono sempre di più le donne che lavorano nel mondo automotive, che partecipano ai raduni di auto classiche e che si ritrovano a raccontare quanto la tecnologia abbia semplificato il loro essere mamme e donne alla guida. Pensiamo al sistema di infotainment di nuova Lancia Ypsilon che permette di rimanere sempre connessi, in piena sicurezza, ascoltando la musica o inviando messaggi. O ancora all’esigenza di offrire ai propri figli un futuro migliore. Anche grazie a modelli che consumano poco e inquinano meno. Proprio come Ypsilon Hybrid EcoChic''.