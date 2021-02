VOGLIA DI MONOPATTINO Il mercato dei monopattini è in continua espansione, e non c’è praticamente casa automobilistica / motociclistica che non abbia presentato uno o più modelli per chi vuole muoversi in maniera agile e pulita in città. Alle proposte di Seat, Ducati e tutti gli altri si affianca oggi anche quella di Lamborghini, che ha presentato il suo AL1, realizzato in collaborazione con lo specialista MT Distribution.

FULL OPTIONAL Equipaggiato con un motore brushless da 350W, il monopattino AL1 ha ruote piene che evitano rischi di foratura, abbinate a una piccola sospensione anteriore per assorbire le asperità del manto stradale. Doppio il freno: elettrico per la ruota anteriore, dove si trova anche il motore, e meccanico per quella posteriore. La batteria da 280 Wh è alloggiata sotto la pedana realizzata in magnesio (come il resto del telaio), garantisce un’autonomia di 25/30 km e si ricarica in circa 4 ore.

CONTROLLATO DALLA APP Come gli altri prodotti della linea Automobili Lamborghini e-Mobility, anche il monopattino è gestito da una app che permette di tenere sotto controllo tutti i dati di utilizzo, livello di carica della batteria, regolare le luci e impostare i parametri di crociera.

PREZZO Disponibile inizialmente solo con livrea di colore nero, arriverà anche nelle tinte blu e bianca rispettivamente a fine febbraio e inizio marzo. Prezzo consigliato di 499 euro. Inclusa anche la copertura assicurativa annuale Tutela Famiglia AXA per danni fino a 5000 euro, comprensiva di consulenza medica e assistenza sanitaria.

SCHEDA TECNICA