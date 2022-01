Nuova Jeep Grand Compass? Cosa sappiamo del modello a 7 posti

Più grande è, meglio è. O almeno, questo sembra sia l'orientamento del brand Jeep da qualche tempo a questa parte. Non solo Grand Cherokee e la rediviva Grand Wagoneer: stando a quanto fatto pervenire in redazione dai nostri fotografi, la filosofia dei 7 posti potrebbe contagiare pure Compass. Che con la terza fila di sedili incorporata, la logica vorrebbe che assumesse il nome di Grand Compass. Ma il condizionale è d'obbligo.

ESTERNI Catturato durante i test a basse temperature vicino al Circolo Polare Artico, rispetto a precedenti avvistamenti il nuovo modello - possibile contrifugura occidentale della brasiliana Jeep Commander - ha perso buona parte dei camuffamenti. Possiamo così prendere nota di nuovi dettagli, tra i quali una linea di cintura più regolare, portiere posteriori di maggior sviluppo orizzontale, inoltre un tetto relativamente piatto nonostante il superiore sbalzo posteriore.

VEDI ANCHE

INTERNI Il cambiamento più importante interesserà tuttavia l'abitacolo: la presunta Grand Compass guadagnerà infatti la terza fila di sedili, benché con ogni probabilità una terza fila adatta solo ai più piccini. Al contrario, il bagagliaio extra farà la gioia anche degli adulti.

DESTINAZIONE L'intuito suggerisce come le opzioni di motore verranno trasferite in blocco da Jeep Compass standard, ma qui sorge un piccolo problema. Siamo certi che Grand Compass, il cui reveal ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine del 2022, sia rivolta anche all'Europa? Che invece, non sia pensata solo per regioni come Cina, Stati Uniti e Sud America? La ''fame'' di spazio contagia anche i nostri mercati, tuttavia aspettiamo che Stellantis si sbottoni in merito.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/01/2022