Jeep Renegade 2022, in Brasile è tutto pronto. Ecco quali novità

Facelift leggero per esterni e interni. A breve stessi upgrade anche in Europa? Nel frattempo, ecco come cambia Renegade di aspetto

La premiere vera e propria è in programma per le prossime settimane, tuttavia già ora Jeep Brazil - dopo il primo video teaser di dicembre 2021 - mostra l'edizione 2022 di Renegade in forma pressoché integrale, interni inclusi. Di cosa prendere nota? E soprattutto: la stessa sorte toccherà pure, entro breve, alla Renegade nostrana?

Jeep Renegade, restyling alla brasiliana

DENTRO... Sebbene alcuni dettagli rimangano ancora nascosti, l'ultima infornata di materiali stampa mostra finalmente anche l'interno del veicolo. Gli aggiornamenti sono sottili: nuovo schermo di infotainment da 8,4 pollici, un volante più moderno, il quadro strumenti completamente digitale.

VEDI ANCHE

Jeep Renegade 2022, gli interni

...E FUORI A prima vista, anche gli aggiornamenti alla carrozzeria sono poco più che trascurabili. A distinguere Renegade MY22 dal suo predecessore, una griglia rielaborata, nuove luci diurne, fari di coda leggermente modificati e un nuovo paraurti posteriore. Come suggerito in precedenza, il badge T270 significa che, in Brasile, Renegade 2022 sarà spinta da un motore turbo-flex da 1,3 litri. Da 180 CV se alimentato a benzina, da 185 CV a etanolo.

Renegade MY22, le novità al frontale

TRASVOLATA? Lo stesso propulsore equipaggerà sia i modelli a due ruote motrici, sia quelli a trazione integrale. I primi utilizzeranno un cambio automatico a 6 marce, mentre Renegade 4x4 sfrutterà il cambio automatico a 9 marce. Il modello della gallery appartiene alla serie Trailhawk, l'allestimento di punta: sedili di alta qualità con logo dedicato, badge ''Trail Rated'' all'esterno. Si attende di sapere se, e quando, la Renegade sudamericana si imbarcherà su un volo per l'Europa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/01/2022