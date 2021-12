Jeep Renegade 2022: il facelift nel video teaser dal Brasile

Un video teaser mostra la nuova Jeep Renegade 2022 in uscita in Brasile. Che ci siano elementi comuni al modello per l'Italia?

Le forme generali non cambiano, ma Stellantis Brasile ha annunciato alcune modifiche di dettaglio e l'ingresso in gamma di nuove motorizzazioni per la nuova Jeep Renegade 2022 facelift. E per renderci tutti un po' più golosi ha pubblicato il video teaser che vi mostriamo qui sopra (o accanto, a seconda che stiate leggendo questo articolo dal telefonino o al PC). C'è qualcosa, di quanto annunciato, che potrebbe riguardare anche la nuova Renegade per il mercato italiano? Vediamo...

La nuova Jeep Renegade 2022 camuffata, vista laterale

IL NUOVO MOTORE Certamente non vedremo da noi il nuovo motore turbo-flex T270 da 1,3 litri, prodotto in Brasile e capace di funzionare sia a benzina sia a etanolo. Per dovere di cronaca, segnaliamo che per questa nuova unità differisce di poco la potenza massima erogata in funzione del carburante, che passa da 180 CV nel caso della benzina a 185 CV nel caso dell'etanolo. La coppia massima è, in entrambi i casi, di 270 Nm. Tale propulsore sarà abbinato a un cambio automatico a sei rapporti sulla Renegade a trazione anteriore, mentre un automatico a nove rapporti sarà proposto per la versione 4x4.

La nuova Jeep Renegade 2022 camuffata in twist

NOVITÀ... PER LORO Le varianti a trazione anteriore avranno la nuova funzione Jeep Traction Control + che migliora la trazione su terreni a bassa aderenza ed è già utilizzata sulle più grandi Compass e Commander. Una novità? Per il Brasile sì, ma non per noi, che già abbiamo da tempo lo stesso dispositivo sulle Renegade nostrane. Neppure la presenza delle quattro modalità di guida Auto, Snow, Sand/Mud e Rock è qualcosa di cui il pubblico del Belpaese può rimanere meravigliato: già visto.

La nuova Jeep Renegade 2022 camuffata nel video teaser per il Brasile

PER NOI, IL MILD-HYBRID Difficile intravedere modifiche allo stile, che potrebbe riguardare la revisione dei fascioni e dei gruppi ottici, ma senza stravolgimenti tali da trasformare radicalmente la firma luminosa: almeno da quanto le foto permettono di apprezzare in questa fase. Sappiamo però che, come già avevamo annunciato nel 2020, per Renegade e per le parenti più strette Jeep Compass e Fiat 500X, costruite tutte sulla piattaforma Small Wide, è in arrivo la motorizzazione mild-hybrid a benzina. Mild-hybrid che non sembra destinato ad arrivare in Brasile, peraltro.

La nuova Jeep Renegade 2022 camuffata

MILD SÌ, MA FATTO COME? Come sarà fatta la Renegade mild-hybrid? Le prime informazioni indicavano che il nuovo sistema avebbe potuto basarsi sul 4 cilindri T4 da 1,3 litri e 150 CV a cui si sarebbe potuto applicare un'elettrificazione a 48 V. Rumor più recenti indicavano un'unità termica da 1,5 litri. Quello che potremmo dare per certo è che Renegade, Compass e 500X non erediteranno un sistema identico a quello della 500 Hybrid, basato sul tre cilindri aspirato da 1,0 litri, la cui potenza sarebbe certamente insufficiente per veicoli di maggiori dimensioni e massa: oltre che con velleità fuoristradistiche più o meno accentuate. Ma l'impressione è che per avere maggiori dettagli non dovremo attendere a lungo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/12/2021