A dicembre comprare Renegade e Compass 4xe conviene, ecco perché

Per un mercato zoppicante, ecco una nicchia che galoppa. È quella dei veicoli a trazione ibrida plug-in, meglio se SUV, meglio ancora se Jeep. Ormai da qualche anno, al brand fuoristradistico per eccellenza piace mescolare le sue proprietà di puro off-road con qualità ecologiche. Il pubblico sembra gradire: Renegade 4xe e Compass 4xe occupano saldamente la leadership della categoria di auto elettrificate in senso ampio (ibride e 100% elettriche). Leadership destinata a rafforzarsi ulteriormente: a dicembre 2021, acquistare Jeep 4xe è più vantaggioso.

Jeep Renegade 4xe

VEDI ANCHE

LA FORMULA MAGICA La nuova proposta finanziaria Jeep EVO confezionata da FCA Bank prevede, per ciascuno dei modelli ad alimentazione plug-in hybrid del marchio sotto egida Stellantis (Renegade e Compass, ma anche Wrangler), un anticipo di soli 1.000 euro e una rata a partire da 399 euro al mese, con la tranquillità e la libertà di poter sostituire il prodotto con uno nuovo dopo 12, 24, 36, o 48 mesi. L'offerta comprende Wallbox per la ricarica domestica e un anno di ricariche gratis.

Jeep Compass 2021

PER ESEMPIO Con fnanziamento o leasing FCA Bank, Jeep Renegade 4xe al prezzo promo di 33.680 euro, anticipo di 1.000 euro, rate mensili da 399 euro e possibilità di sostituire il veicolo già dopo un anno di possesso. Rata finale dopo 4 anni di 21.392 euro. Jeep Compass 4xe in promo a 43.160 euro, anticipo di 1.000 euro, rate mensili da 499 euro, eventuale rata finale di 28.033 euro. Le promozioni della Casa, relativamente ai SUV plug-in, sono molteplici: finanziamento, ma anche noleggio. A dicembre, formula Jeep EVO il piatto forte.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/12/2021