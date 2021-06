SINTONIZZATI L'auto e il grande schermo, ma anche l'auto e - sempre più - il tv di casa, viste le abitudini che abbiamo maturato in tempi di emergenza virus. Si aprono gli ordini di nuova Jeep Renegade Impulse, serie speciale in edizione limitata - disponibile sia in salsa ibrida plug-in 4xe 190 CV, sia con propulsore diesel Multijet II 130 CV - basata sul ricco allestimento Limited arricchito dal Function Pack e dai cerchi in lega da 18 pollici. Renegade Impulse celebra la partnership con Marvel Studios e non a caso debutta insieme alla nuova serie originale “Loki”, disponibile in streaming ogni mercoledì da oggi, 9 giugno, esclusivamente su Disney+. Per personalizzare ulteriore la serie speciale, un pack adesivi riprende il key visual della campagna digital.

FEELING DA CINEMA Non è la prima volta che il SUV Jeep Made in Italy è protagonista di una campagna cobranded legata al Marvel Cinematic Universe. Con Loki, in particolare, Renegade condivide la caratteristica di esprimere una dualità: l’impareggiabile attitudine off road insieme alla sua innata indole urbana. Il matrimonio suona naturale. Serie originale Marvel Studios, Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, seguendo gli eventi del film Marvel Studios ''Avengers: Endgame''. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.