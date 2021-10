Quanto costa un'elettrica senza Ecobonus? Da Stellantis al Gruppo Renault, ecco quali promo sulle best seller a zero emissioni

Il serbatoio è a secco, ma si riempirà di nuovo. Questa, almeno, è l'intenzione del Governo: nel 2022 l'Ecobonus auto tornerà e sarà più stabile, ma già ad autunno 2021 nuovi fondi sono in arrivo. Si parla di una dotazione supplementare di 100 milioni di euro, a quanto pare già approvati dal Consiglio dei Ministri. Nel frattempo, tuttavia, le casse sono ancora vuote e se vuoi acquistare una vettura elettrica, o una vettura ibrida plug-in, devi pagarla a prezzo pieno. Anzi no, non proprio: gli incentivi destinati alle auto di prima e seconda fascia di emissioni CO2 (da 0 a 60 g/km) non sono momentaneamente disponibili, ma i Costruttori colmano il divario, in tutto o in parte, con offerte ad hoc. Passiamo ad esempio in rassegna le iniziative dedicate a 10 auto 100% elettriche tra le più vendute del momento. Ovviamente pescando tra quelle che, per fascia di prezzo, riceverebbero gli incentivi. Si scopre che, in realtà, a comprare ''green'' si ottiene sempre qualche beneficio. In generale, promozioni inferiori ai 10.000 euro (con rottamazione) del bonus statale, ma comunque interessanti. Almeno, nella maggioranza dei casi... Leggi per scoprire quali.

Dacia Spring

In edizione base (Comfort Electric 45), il nuovo city crossover franco rumeno viene offerto a un prezzo di 19.400 euro anziché a 19.900 euro come da listino (sconto di 500 euro), in caso di adesione al finanziamento PlusValore Dacia. Anticipo di 5.000 euro, 36 rate mensili da 279 euro al mese, eventuale rata finale di 7.000 euro. Rottamazione non necessaria.

Fiat 500 elettrica

In allestimento base Action, l'elettro-Cinquino è in promozione a 23.700 euro anziché 26.500 euro (sconto di 2.800 euro), oppure a 22.700 euro (su un numero limitato di esemplari in pronta consegna) in caso di finanziamento FCA Bank: anticipo di 8.860 euro, 36 rate mensili da 159 euro, rata finale residua 12.800 euro. Con finanziamento, anche un bonus di 1.000 euro da spendere per le ricariche da colonnine pubbliche entro i primi 2 anni.

Tesla Model 3

In assenza di incentivi governativi, la berlina elettrica californiana si paga a prezzo pieno: 50.970 euro (messa su strada inclusa) per Model 3 Standard Range Plus. Oltre al finanziamento classico, disponibile anche l'opzione del leasing.

Smart EQ ForTwo Cabrio

La citycar per definizione, da qualche tempo in vendita soltanto ad alimentazione full electric, in assenza di Ecobonus statale costa a partire da quota 25.210 euro, il prezzo cioè di Smart EQ ForTwo carrozzeria Coupé e allestimento entry level Pure. Nessuna promozione ufficiale della Casa, salvo eventuali agevolazioni legate al finanziamento, classico o con maxirata finale. Smart EQ ForTwo Cabrio a partire invece da 28.500 euro.

Renault Zoe

L'elettrica ''storica'' della Losanga costa di listino da 34.450 euro in su (Zoe 110 55 kWh Life), tuttavia in associazione a finanziamento Renault Easy e a rottamazione di un usato di proprietà del cliente da almeno 6 mesi, la cifra scende a quota 26.700 euro (sconto di 7.750 euro): anticipo di 8.200 euro, 36 rate da 239 euro al mese, eventuale rata finale di 13.810 euro. L'offerta è valida su vetture in pronta consegna e fino ad esaurimento scorte.

Volkswagen ID.3

In configurazione ID.3 Pro Performance con batteria da 58 kWh e motore da 204 CV, la compatta elettrica di Wolfsburg in offerta a 36.305 euro, per uno sconto di quasi 2.600 euro rispetto al prezzo di listino di 38.900 euro. Per aderire alla promozione, condizione indispensabile è aderire al finanziamento Progetto Valore Volkswagen: anticipo di 11.200 euro, 35 rate da 249 euro al mese, Valore Futuro Garantito pari alla rata finale di 19.750 euro.

Opel Corsa-e

Sulla versione ad emissioni zero della propria utilitaria, in caso di rottamazione Opel applica uno sconto di 3.300 euro pagando in contanti e di 4.300 euro in caso di finanziamento Scelta Opel. E così Corsa-e Edition viene offerta al prezzo promozionale di 28.100 euro anziché 32.400 euro: anticipo di 9.400 euro, 36 rate da 229 euro al mese (prima rata dopo un mese), Valore Futuro Garantito di 13.270 euro.

Peugeot e-2008

In mancanza di contributi pubblici, l'elettro-SUV del Leone gode comunque di un sostanzioso sconto. Peugeot e-2008 Active Pack a 34.250 euro anziché 40.250 euro (bonus di 6.000 euro) con finanziamento i-Move, anche senza usato da inserire nella trattativa: anticipo di 12.560 euro, zero rate per 10 mesi e poi 24 rate da 249 euro al mese, maxirata finale da 19.730 euro. In più, un anno di ricariche pubbliche gratuite (fino a 160 kWh al mese).

Nissan Leaf

In configurazione N-Connecta, l'elettrica di maggior successo al mondo è in promozione a 35.275 euro, cioè in sconto di 4.400 euro rispetto al prezzo di listino di 39.675 euro. Necessaria la sottoscrizione del finanziamento Intelligent Buy: anticipo di 12.420 euro, 24 rate da 239 euro al mese, Valore Futuro Garantito di 21.000 euro. In omaggio, fino a 10.000 km di percorrenza elettrica (iniziative E-asy Electric).

Mini Cooper SE

Sull'edizione full electric di Mini 5 porte, nessuno sconto sul prezzo di listino di 34.900 euro (Mini Cooper SE Essential): con finanziamento Mini Free, anticipo di 12.100 euro, 35 rate da 266 euro al mese (o 300 euro al mese con Wallbox Newmotion 7,4 kW incluso), maxirata di 15.000 euro. In alternativa, la formula del leasing Why Buy: anticipo di 12. 670 euro, 35 rate da 250 euro al mese.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/10/2021