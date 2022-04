Nuova Jeep Magneto e tanto altro. I magnifici 7 dell'Easter Safari

Elettrificazione spinta, ma non solo. Pur scorrendo saldo sui binari che conducono alla propulsione full electric, Jeep non perde mai di vista - e mai lo perderà - il piacere dell'elaborazione. Dopo una rassegna di criptici teaser, il brand USA che fa rima con offroad scopre le carte. All'Easter Jeep Safari 2022, in programma a Moab, nello Utah, dal 9 al 17 aprile, la bellezza di sette nuove concept. Con Wrangler a farla da padrone, ma c'è spazio pure per Gladiator e Grand Cherokee. Una carrellata.

La concept regina è un'evoluzione del Magneto dello scorso anno, anteprima di Jeep Wrangler 100% elettrica. La versione 2.0 è dotata di un propulsore elettrico significativamente più potente, che produce 616 CV e una mostruosa coppia di 1.152 Nm, prendendo energia da una batteria da 70 kWh. Più del doppio della potenza e più del triplo della coppia del Magneto originale. Tutta questa forza viene inviata alle quattro ruote attraverso un cambio manuale a sei marce Hellcat, e sentite qui: accelerazione 0-100 km/h in appena 2 secondi, che per Jeep è il record assoluto. Magneto 2.0 inoltre dotato di ruote da 40 pollici, parti in fibra di carbonio, assale anteriore Dynatrac 60 Pro-Rock, assale posteriore Dynatrac 80, alberi di trasmissione personalizzati. Si basa sulla Wrangler a due porte, ma si differenzia per un passo più lungo di 30 cm e un kit di sollevamento di 3 pollici.

Ispirato all'originale Jeep Willys del 1941 e basato su Wrangler 4xe, Jeep '41 Concept è dipinto in una speciala tonalità verde oliva, abbinata a una capote beige. I cerchi Fifteen52 da 17 pollici sono calzati con pneumatici per terreni fangosi da 35 pollici. Altre caratteristiche del Wrangler ''militare'' includono il kit di sollevamento da 2 pollici, le mezze porte e un verricello Warn.

È la Wrangler che festeggia i 20 anni dal lancio del primo Rubicon ed è dipinta nella tonalità Granite Crystal con interni rossi. Viene fornita con il V8 da 6,4 litri con scarico attivo a due modalità. Gli appassionati di fuoristrada apprezzeranno le ruote Mopar da 17 pollici calzate con pneumatici da 37 pollici, il kit di sollevamento da 2 pollici e la protezione del sottoscocca.

Jeep Bob è un Gladiator ''fatto a pezzi'': somiglia più a un Wrangler con un piccolo cassoncino posteriore. Il nome si riferisce proprio al concetto di ''bobbing'', ovvero accorciare lo sbalzo posteriore per migliori credenziali fuoristrada. Anche i parafanghi sono tagliati per ospitare le ruote da 20 pollici calzate con enormi pneumatici da 40 pollici. Altre modifiche esterne includono il tetto in tela arancione, il portapacchi in metallo sul letto posteriore e i LED extra sul paraurti su misura. Bob è dotato di un motore diesel V6 da 3,0 litri, mentre gli assali Dynatrac Pro-Rock 60, le sospensioni su misura con kit di sollevamento da 3 pollici, bobine King e ammortizzatori Bypass, fuori dai sentieri battuti dovrebbero renderlo davvero inarrestabile.

Questo appariscente Gladiator non passerà inosservato sia grazie alla vernice Maraschino Red, sia ai 35 componenti Jeep Performance Parts by Mopar. Più che una concept, un vero e proprio veicolo dimostrativo, con ogni parte (paraurti modulare, boccaglio, protezione del verricello, LED, binari da roccia, porte dei tubi, carico Thule, etc.) che può essere scansionata dagli interessati tramite codice QR.

Il secondo concept di JPP si basa su Wrangler 4xe e si fa chiamare ''gabbia per uccelli'' a causa della mancanza di parabrezza, tetto o finestrini, per un'esperienza che più all'aria aperta non si può. È dipinto di marrone, con accenti blu 4xe, grafica Rubicon, luci diurne montate sul parafango, LED montati sul tetto, un portapacchi Rhino-Rack, piastre paramotore, un verricello, un set di pneumatici BFGoodrich KM3 da 37 pollici e ammortizzatori Fox con kit di sollevamento da 2 pollici.

Chiude la rassegna un esemplare di SUV Jeep per eccellenza, naturalmente in configurazione plug-in hybrid. Nell'avventuroso formato Trailhawk, Grand Cherokee 4xe sfoggia un nuovo set di ruote da 20 pollici calzate con pneumatici BF Goodrich da 33 pollici per terreni fangosi. Altre modifiche rispetto alla Grand Cherokee di serie includono la vernice blu resistente, il tetto nero con barre portatutto personalizzate e gli interni su misura.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2022