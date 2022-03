Nuove concept Jeep, appuntamento all'Easter Jeep Safari

Anno nuovo, le buone abitudini di sempre. Come quella, in coincidenza di ogni Easter Jeep Safari, di mostrare al mondo un nuovo concept, anzi più di uno. Anche all'edizione numero 56 del mitico raduno fuoristrada, in programma dal 9 al 7 aprile 2022 a Moab, nello Utah, Jeep schiera una prima linea di prototipi che alle rocciose proprietà in off-road associano - ormai, doveroso - il pollice verde. E dopo il teaser di una Grand Cherokee ibrida plug-in (vedi gallery), dopo anche il misterioso ''puzzle'' di una Jeep Gladiator passata sotto le sapienti mani di JPP (Jeep Performance Parts), ora tocca a un terzo concept. Il quale ha tutta l'aria di essere una Wrangler Rubicon con qualche cosa in più.

ONLY THE BRAVE La scritta sul classico cofano motore non lascia spazio a dubbi: all'Easter Jeep Safari 2022 vedremo un'edizione limitata di Wrangler che celebra il 20esimo anniversario del modello Rubicon, tradizionalmente il più estremo della gamma Wrangler. ''Il nuovo concept - recita la nota di accompagnamento al teaser - celebra la leggendaria capacità off road, vera essenza del brand che continua ad esserne l’anima e a sfidare i limiti in ogni performance, decennio dopo decennio''. Stay tuned.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/03/2022