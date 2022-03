Non una Wrangler Rubicon 4xe "civile": il concept prende forma

Più Jeep di Wrangler Rubicon, non viene in mente nulla. Tranne che una Wangler Rubicon vestita da soldato. Man mano che ci avviciniamo all'Easter Jeep Safari, vera e propria mecca degli appassionati dell'offoad, il marchio semina a cadenza regolare nuovi indizi. Di che cosa? Delle concept che, come da tradizione, nello Utah accenderanno i riflettori sul futuro Jeep. Cioè un futuro ad alta elettrificazione, ma sempre agganciato ad un passato che del brand resta la vera forza.

CASUS BELLI ''Un fuoristrada che rende omaggio a un modello Jeep delle origini'', recita la didascalia. Un indizio? ''Unisce la grinta e la determinazione che hanno fatto la storia di Jeep dal 1941 con la nuova tecnologia plug-in hybrid''. La sagoma tratteggiata nell'ultima foto teaser pubblicata da Jeep sul suo profilo Facebook appartiene chiaramente a una Wrangler Rubicon 4xe: perché ha lo sportello di ricarica vicino al cofano e perché c'è pure scritto il nome sopra. Risolto l'aspetto tecnologico, il rebus riguarda allora il riferimento agli esordi Jeep: molto probabile che il prototipo indossi un verde militare, come rimando alla Willys che nella Seconda Guerra Mondiale scarrozzò per l'Europa le truppe dello US Army e dei suoi alleati. Quanto al significato del ''31'' che si mimetizza nella scritta adesiva ''RU31-CON'', al momento brancoliamo nel buio. Ma siamo certi non sia affatto lì per caso.

SORPRESE PASQUALI L'Easter Jeep Safari inizia il 9 aprile, quindi avremo presto le risposte che cerchiamo. La speciale Wrangler Rubicon 4xe non sarà in ogni caso l'unica concept in mostra a Moab: dai teaser precedenti, sappiamo che faranno il loro debutto anche una Grand Cherokee 4xe in edizione limitata, un Gladiator con un mucchio di Jeep Performance Parts, più altre Jeep-sorprese ancora.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2022