Novità auto

Un nome, un perché. Grazie alle sue straordinarie qualità di agilità, semplicità, affidabilità, Willys MB il veicolo che più di tutti, nel 1944-45, agevolò alle forze armate USA la penetrazione dell'Europa occidentale. Jeep Wrangler la sua erede naturale, Jeep Wrangler Willys un omaggio al patriarca: grazie al pacchetto Xtreme Recon, capacità di andare ovunque ulteriormente potenziate.

Jeep Wrangler Willys, XTreme Recon Package di serie

GO ANYWHERE Presentato al Detroit 4Fest 2021, la nuova edizione del mitico ''attaccabrighe'' Jeep si unisce a Wrangler Rubicon e a Wrangler Rubicon 392 nella gamma di Wrangler dai migliori angoli di attacco (47,4°) e di uscita (40.4°), capacità di guado (85,3 cm) e altezza da terra (32,7 cm). Ma Xtreme Recon Package significa anche un rapporto al ponte 4,56:1, kit di sollevamento da 1,5 pollici con ammortizzatori specifici, freni a disco antibloccaggio sulle quattro ruote da 35 pollici, infine pneumatici fuoristrada 315/70 BFGoodrich KO2, avvolti intorno a cerchi da 8x17 pollici.

ESTERNI Oltre alla decalcomania Willys sul bordo del cofano motore, la nuova variante dell'icona dell'offroad a Stelle e Strisce si distingue anche per la griglia di colore nero e per i distintivi ''Jeep'' e ''Trail Rated'' in tonalità più scura.

Jeep Wrangler Willys: per non sbagliarsi...

FOR USA ONLY In patria Wrangler Willys con pacchetto XTreme Recon, equipaggiato di propulsore V6 3.6L eTorque (tecnologia mild hybrid), sarà ordinabile a partire da ottobre 2021, a un prezzo consigliato di 39.435 dollari franco concessionario. Produzione nello stabilimento di Toledo, Ohio, a partire da dicembre 2021, prime consegne a inizio 2022. No, lo sbarco in Europa, a differenza della omonima antenata, non è nei programmi. Dalle nostre parti, l'attenzione è tutta per Wrangler 4xe, l'offroad dal pollice verde (guarda la nostra prova video).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/09/2021