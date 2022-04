Il modo sbagliato di parcheggiare una Jeep Compass: il video è virale

Continuano gli abusi ai danni dei poveri e innocenti fuoristrada. Dopo la Ford Bronco affondata nella baia, tocca ora a una Jeep Compass, che nelle mani di un'automobilista sconsiderata finisce parcheggiata nel modo più disonorevole: con le ruote per aria. Guardate il video da YouTube qui sotto.

PASSA O NON PASSA? Difficile dire dove si svolga la scena, prontamente immortalata dagli immancabili telefonini, fatto sta che, confidando sulle capacità fuoristradistiche della sua Jeep, un'impaziente signorina tenta di aggirare un autobus fermo in mezzo alla strada. Lo spazio è poco e, invece di lasciare il tempo al conducente per liberare parte della carreggiata, preferisce arrampicandosi sulla montagna. Immediatamente il tetto dell'auto si appoggia alla fiancata dell'autobus, con tutti i danni del caso. E quando manca l'appoggio, il cappottamento è inevitabile.

Jeep Compass parcheggiate nel modo giusto: notare le differenze

IL DUBBIO La scena è surreale. Talmente assurda che viene da chiedersi se non l'abbia fatta apposta. Del resto imprese fuori da ogni logica vengono ormai orchestrate ogni giorno al puro scopo di finire sui social (guardate quella che si fa il selfie mentre l'auto affonda sotto di lei). A ben pensarci, che la signorina ci credesse veramente e che non sia stato uno stunt a beneficio dei like sembra dimostrato dalla qualità delle riprese: in genere chi fa queste cose per pubblicarne il video si premura di orchestrarle meglio. Ma chi può dirlo, magari il contenuto POV in 4K esiste eccome e non lo abbiamo ancora scoperto...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/04/2022