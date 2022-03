Video: dove fare bomboloni con un Bronco e farsi subito arrestare

Normalmente, sono attività da svolgere alle 4 del mattino di un sabato sera di festeggiamenti ad alto tasso alcolico. Curiosamente, l'inconveniente al Petco Park di San Diego è invece avvenuto alle 10 di un venerdì mattina. In un video che circola in rete, e che lascia lo spettatore tra il divertito e l'incredulo, il proprietario di una Ford Bronco spazzola in un campo da baseball della MLB, lasciando ovviamente visibili tracce della sua impresa sul terreno di gioco. Avete già indovinato il finale?

POST PARTITA Qualche settimana prima, la struttura era stato utilizzata per ospitare raduni di monster truck e gare di moto da cross. Quello improvvisato dal nostro audace driver, tuttavia, non era un tour organizzato. Le riprese mostrano dapprima l'autista del Bronco mentre passeggia disinvolto sul terriccio, successivamente le immagini saltano alla scena dello staff che interrompe lo show. Seguirà l'intervento della polizia. Il nostro artista, seduto a terra, non se ne capacita. Purtroppo per lui, secondo la legge della California, le accuse di vandalismo potrebbero procurargli una condanna fino a tre anni di reclusione e a una multa fino a 50.000 dollari. Provare ad imitarlo in un nostrano campo di calcio non vale la pena, che dite.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/03/2022