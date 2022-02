Nuova Ford Bronco Everglades, irriducibile macchina del fango

Per non fermarsi di fronte a nulla, per dimostrare al mondo che anche un'automobile civile, a volte, può competere con mezzi di natura militare. E trasformarsi quasi in un ''anfibio''. Ford Bronco Everglades il nome dell'ultima aggiunta alla crescente famiglia Bronco. Che di serie ha un set di accessori che la rendono ancora più selvaggia. Sfoglia la paludosa gallery.

SUBACQUEA Due aggiornamenti chiave la distinguono immediatamente da tutte le altre Bronco. La prima novità è uno snorkel riprogettato che include piastre sostituibili che alterano la direzione dell'ingresso. A complemento, ecco anche prese d'aria rialzate per l'asse anteriore e posteriore, la scatola di trasferimento e la trasmissione. Tutto ciò significa che Bronco Everglades può guadare acque profonde oltre 90 cm (924 mm). In confronto, Bronco standard è accreditato di una capacità di guado di 851 mm.

TIRO ALLA FUNE Bronco Everglades si differenzia anche per paraurti anteriore modulare Ford Performance e verricello Zeon 10-S Warn dalla capacità di 4.500 kg e una cima sintetica di 30 metri. Ford infine equipaggia il suo cavallo da tiro con la stessa barra protettiva da safari e le piastre di protezione in acciaio dei modelli Black Diamond e Badlands.

IN GHINGHERI Sono state apportate anche alcune modifiche minori. Ad esempio, Bronco Everglades ha passaruota anteriori e posteriori unici e sfoggia una grafica distinta sui pannelli del tre quarti anteriore. Presenta anche una griglia Carbonized Grey con scritta Bronco nera lucida: tra gli optional, anche il pacchetto Sasquatch che aggiunge ruote Carbonized Grey da 17 pollici con pneumatici Goodyear da 35 pollici per terreni fangosi.

IN LAVATRICE Affinché Bronco Everglades sia facile da pulire dopo essersi rotolato nel fango, Ford ha montato sedili in vinile di qualità marina e pavimenti in gomma lavabile. Accenti Urban Green si trovano anche sulle maniglie di sostegno, sulle prese d'aria e sulle cuciture dei sedili.

CORSIA PREFERENZIALE Ford ha deciso di venderlo esclusivamente con l'entry level quattro cilindri EcoBoost da 2,3 litri da 300 CV e 440 Nm di coppia, accoppiato a cambio automatico a 10 velocità. Cinque colori disponibili: Desert Sand, Eruption Green, Area 51, Shadow Black e Cactus Grey. Negli USA, gli ordini verranno aperti a marzo e i prezzi partiranno da 53.000 dollari, ma solo chi ha già preopzionato un Bronco potrà ricevere lo speciale upgrade.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/02/2022