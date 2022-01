Nuovo Ford Bronco Raptor, off-road senza compromessi. Eccolo in video

Raptor è il nome che identifica le versioni più “cattive” dei fuoristrada Ford: dopo il pick-up F-150, è la volta del bestseller Bronco, anticipato qualche mese fa da un video teaser pubblicato dalla casa dell’Ovale Blu.

Nuovo Ford Bronco Raptor 2022: a confronto con il Bronco normale

Sviluppato da Ford Performance, la divisione che si occupa delle vetture ad alte prestazioni, Bronco Raptor monta un telaio pesantemente modificato rispetto all’originale, con una maggiore altezza da terra (122 mm di incremento) e carreggiate decisamente più larghe (+ 218 mm). Irrigidite anche le sospensioni a controllo elettronico, con bracci specifici che ne aumentano la corsa, mentre gli assali hanno specifiche da gara, già utilizzati per la Bronco usata nei raid.

Nuovo Ford Bronco Raptor 2022: visuale di 3/4 anteriore

... E PIÙ ROBUSTO Gli ingegneri Ford hanno lavorato molto per irrobustire la parte inferiore dell’auto, con placche metalliche che proteggono il paraurti anteriore, il motore e gli organi di trasmissione. Tanti i rinforzi sulla carrozzeria nei montanti B e C, con una rigidità aumentata del 50%. Le ruote sono BFGoodrich da 37”, montate su cerchi specifici da 17 pollici.

DIMENSIONI Lungo 4.850 mm, alto 1.976 mm e largo ben 2.176 mm (merito anche degli enormi passaruota), nuovo Ford Raptor ha un passo di 2.959 mm, e carreggiate anteriore/posteriore da 1.860 mm/1.870 mm.

Nuovo Ford Bronco Raptor 2022: il muso aggressivo

Diverso il frontale, con le caratteristiche luci a LED di color ambra e non bianco, la enorme scritta Ford al posto del lettering con il nome del modello, e un paraurti destinato ai lavori pesanti, che integra fendinebbia e luci per il fuoristrada. Il cofano integra enormi prese d’aria in un pannello color nero opaco. Sui passaruota anteriori si notano inediti sfoghi per l’aria.

Nuovo Ford Bronco Raptor 2022: con la carrozzeria

VERSATILE La carrozzeria è particolarmente versatile, e permette di rimuovere portiere e pannelli del tetto, per godersi il più possibile le ''gite'' all’aria aperta.

Nuovo Ford Bronco Raptor 2022: l'abitacolo

Nell’abitacolo completamente lavabile troviamo la plancia a sviluppo orizzontale, che riprende quella del modello di serie: dietro il volante si trova il quadro strumenti da 12” (con la grafica personalizzabile), mentre al centro campeggia l’infotainment Sync4 da 12”, touchscreen e dotato di riconoscimento vocale avanzato. Il pacchetto tecnologico comprende il cruise control adattivo, la telecamera a 360° e, su richiesta, l’impianto stereo Bang & Olufsen da 10 altoparlanti.

Nuovo Ford Bronco Raptor 2022: i sedili sportivi

TOCCO ARANCIO I rivestimenti dei sedili sono in vinile per resistere all’uso più scapestrato (ed essere puliti con maggior facilità), con dettagli color arancio sui “punti di contatto” dell’auto, dalle bocchette dell’aria al selettore delle modalità di guida, dalle cinture di sicurezza alle reti portaoggetti sulle portiere. Anche il pulsante di accensione, nero, si colora di arancione all’avvio dell’auto.

Nuovo Ford Bronco Raptor 2022: nato per l'off-road estremo

Ford non ha svelato cifre ufficiali, limitandosi a sottolineare che il nuovo Bronco Raptor monterà il sei cilindri da 3.0 litri turbobenzina EcoBoost opportunamente modificato dai tecnici della divisione Performance, con una potenza superiore ai 400 CV e abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti. Senza mezzi termini, sarà il Bronco omologato da strada più potente mai prodotto. Sette le modalità di guida, compreso uno denominato “Baja”, che massimizza le prestazioni in fuoristrada.

Nuovo Ford Bronco Raptor 2022: il posteriore

Ford Bronco Raptor arriverà negli showroom degli Stati Uniti già a marzo: prezzo non annunciato ufficialmente ma già aperti i pre-ordini, che verranno esauditi sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste. Al momento non è prevista la commercializzazione nel Vecchio Continente. Se Ford dovesse cambiare idea (l’interesse per questo modello, anche in versione “normale”, è altissima), sarete i primi a saperlo!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/01/2022