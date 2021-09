IT'S COMING Ford ha pubblicato il video teaser di nuovo Bronco Raptor, il fuoristrada ad alte prestazioni dell’Ovale Blu (qui le parole del CEO Ford Jim Farley sull'arrivo di Bronco in Europa). Nella clip da una manciata di secondi diffusa su YouTue si riesce giusto a scorgere la griglia frontale, con le immagini che un attimo dopo indugiano furtivamente sul fuoristrada che scompare in una nuvola di polvere, con la scritta Coming 2022 e il badge Bronco che appaiono proprio nel fotogramma finale.

CAVALLI AMERICANI Sebbene ci siano poche informazioni ufficiali a riguardo, le prime indiscrezioni suggeriscono che Bronco Raptor sarà disponibile in due allestimenti. A quanto pare, la versione top di gamma sarà equipaggiata con volante riscaldato, ricarica wireless per lo smartphone, cruise control adattivo e impianto audio a 10 altoparlanti. Sotto il cofano il 3 litri V6 EcoBoost di Ford Explorer ST, in grado di erogare 400 CV di potenza e 563 Nm di coppia. Circa 90 CV in più rispetto a quanto offerto dal 2,7 litri V6 Bronco da 310 CV attualmente in vendita Oltreoceano. Le ultime foto spia di Bronco Raptor lasciano intuire che lo stile del 4x4 sarà aggiornato, con grandi passaruota vitaminizzati in grado di conferire al SUV un aspetto ancor più massiccio e aggressivo. Inoltre, la colorazione ufficiale dovrebbe essere la Code Orange - la stessa di Ford F-150 Raptor - mentre la carrozzeria sarà solo quattro porte.

Il badge di Ford Bronco Raptor

SOLO NEGLI U.S.A Per il momento, Ford Bronco Raptor 2022, sarà un'esclusiva d'Oltreoceano con l'Europa ancora grande esclusa a causa di seri problemi d'approvvigionamento dei componenti, con Deaborn costretta a lottare per soddisfare l’enorme domanda per il suo 4x4 negli USA. A tutto ciò aggiungete la crisi globale dei semiconduttori e avrete un quadro decisamente complicato. La situazione è talmente grave che la Casa è stata costretta a sospendere le prenotazioni online (qui Ford Bronco Wildtrack importato in esclusiva in Italia da Fioravanti Motors).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/09/2021