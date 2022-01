Ford Mustang GT: le prime foto spia della nuova muscle car americana

Nome in codice: S650. Nome commerciale: Ford Mustang GT. La nuova generazione della muscle car americana arriverà solo nel 2024, ma sono già cominciati i primi test su strada, come testimoniano le prime immagini scattate dai nostri fotografi.

Ford Mustang 2024: visuale posteriore

NON SI VEDE (QUASI) NIENTE Il prototipo è coperto da pesanti camuffature su tutta la carrozzeria. Ci sono persino delle imbottiture sul lunotto posteriore, a celare le forme definitive, anche se qualcosa è comunque possibile intravederlo: la nuova Ford Mustang mantiene grosso modo dimensioni, stile e linea del modello attuale (diversamente da quanto successo con Chevrolet Corvette), il muso lungo e pronunciato, il tetto spiovente e la coda corta. Ruote e tubi di scarico sono posticci: le prime sono quelle utilizzate dall’attuale Mustang GT, i secondi sono quelli richiesti da EPA, l’agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente, che fanno convogliare in un tubo per marmitta quello che in realtà è uno scarico doppio.

Ford Mustang 2024: visuale laterale

GLI INTERNI Una fotografia mostra gli interni, ovviamente coperti da una quantità smodata di coperture e camuffature. L’unico elemento che si intravede chiaramente, e che con ogni probabilità non sarà presente nel modello di serie, è il volante con il logo Bullitt già utilizzato sul modello attualmente in commercio.

Ford Mustang 2024: le immagini dell'interno

MOTORI I fotografi raccontano di aver sentito il tipico sound di un V8 provenire dall’auto pizzicata in queste immagini, ma le ultime indiscrezioni raccontano della possibilità concreta che la prossima Mustang potrebbe essere ibrida, sia nella versione più possente con il V8 da cinque litri sia con l’ormai storico quattro cilindri da 2,3 litri. Tra le ipotesi sul powertrain ibrido, anche quella che prevede un motore elettrico sulle ruote anteriori, così da rendere integrale la trazione della muscle car americana.

Ford Mustang 2024: visuale posteriore

QUANDO ARRIVA La nuova Ford Mustang GT dovrebbe essere presentata come Model Year 2024: negli Stati Uniti, questo vuol dire che nei concessionari potrebbe debuttare già alla fine del 2023. Se l’ipotesi dovesse essere confermata, la presentazione ufficiale potrebbe tenersi già prima della fine del 2022.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/01/2022