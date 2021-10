Prova video

È il sogno degli americani, ma da noi se la filano in pochi. Peccato, perché c'è autentica magia nella guida della nuova Corvette 2021 (qui l'articolo di approfondimento): sensazioni che vanno oltre un rapporto prezzo/prestazioni inarrivabile per le più accreditate rivali europee e alcune tecnologie che la distinguono dalle altre.

Chevrolet Corvette C8 Stingray Coupé, il motore

SALTO GENERAZIONALE La Corvette C8, ossia quella di ottava generazione, stravolge il progetto originale, spostando il motore dietro l'abitacolo. Da innamorato della C6 2008 ho provato la nuova Stingray 2021 - fresca di omologazione per l'Europa - per capire cosa sia rimasto delle 5 cose che più apprezzavo del mio primo amore. Che cosa ho scoperto? Racconto tutto nel video onboard della prova su strada.

Chevrolet Corvette Stingray: la C8 2021 davanti a tutte le precedenti generazioni

DIAMO I NUMERI Motore centrale, si è detto, un V8 aspirato da 6,2 litri con una risposta purissima, per 482 CV americani che scatenano uno 0-100 in 3,5'' e quasi 300 all'ora di velocità: tutto con un prezzo d'attacco di 90.100 euro (in Italia le trovi da Cavauto American Division). Tecnica che diventa emozione, in un'auto autenticamente sportiva, ma che ti sa anche mettere a tuo agio più delle auto con cui potresti pensare di confrontarla. Ecco perché io dalle Chevrolet Corvette C8 Stingray Coupé e Convertible non sarei mai più voluto scendere...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/10/2021