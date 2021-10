Pochi giorni fa abbiamo avuto occasione di fare la prova della Chevrolet Corvette Stingray fresca di omologazione per l'Europa; il 26 ottobre cadranno i veli dalla versione pistaiola Corvette Z06, ma negli USA c'è altro che bolle in pentola e precisamente una versione ibrida della famosissima sportiva a Stelle e Strisce. Eccone le prime foto spia e tutte le anticipazioni di cui siamo a conoscenza.

Muletto della Chevrolet Corvette E-Ray hybrid, il posteriore

LE IPOTESI SUL NOME Di una versione ibrida della Chevrolet Corvette si vociferava da anni e ora sembra che sia quasi arrivata. Nella gallery trovate le immagini che un nostro fotografo ha catturato vicino al Nurburgring, dove un prototipo era impegnato in alcuni test. Il nome? Nel lontano 2015 era stato registrato dalla Casa il trademark per Corvette E-Ray, ma nulla vieta che il modello di serie riceva una denominazione più fresca e inedita.

Muletto della Chevrolet Corvette E-Ray hybrid, la carrozzeria allargata è simile a quella della Z06

VEDI ANCHE

QUASI UGUALE ALLA Z06 Tornando al prototipo, dalle foto si nota la carrozzeria allargata che già abbiamo apprezzato sui muletti della Corvette Z06, ma aguzzando la vista si nota che mancano i quattro terminali di scarico raggruppati al centro. Le due coppie di terminali squadrati, ai lati del posteriore, ricordano più da vicino quelli della Stingray di serie.

Chevrolet Corvette E-Ray hybrid, le coppie di scarichi laterali ricordano la Stingray, non la Z06

TRAZIONE INTEGRALE Non è chiaro come sarà fatto il sistema ibrido della prima Corvette elettrificata, ma secondo alcuni rumors dovrebbe trattarsi di un unico motore elettrico montato all'anteriore, a dare la trazione integrale, con il V8 da 6,2 litri della Stingray collegato alle sole ruote posteriori (chissà se per far posto all'elettrificazione si dovrà sacrificare il vano portabagagli anteriore?).

Muletto della Chevrolet Corvette E-Ray hybrid dovrebbe avere la trazione integrale elettrica

L'IPOTESI PLUG-IN Con questo schema in mente, la potenza massima potrebbe essere tra 600 e 650 CV, e non è escluso che possa trattarsi di un sistema plug-in hybrid, tale da consentire la ricarica alla spina e una non trascurabile autonomia nella guida puramente elettrica: anche se non è chiaro dove potrebbe mai trovare posto un pacco batterie abbastanza potente da garantire tutto ciò.

Muletto della Chevrolet Corvette E-Ray hybrid, per la Corvette elettrica c'è tempo

ANNUNCIATA DA BIDEN Il lancio della Corvette hybrid dovrebbe avvenire nel corso del 2022 e dovrebbe trattarsi di un modello per il 2023. Successivamente, un sistema ibrido più potente con un motore elettrico anche sull'asse posteriore dovrebbe essere riservato a una futura ammiraglia Corvette Zora, ma ci sarebbero persino piani per lanciare una Corvette completamente elettrica: un modello la cui esistenza è stata menzionata in più occasioni dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che della Corvette sarebbe un grande fan. E se lo dice il presidente...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/10/2021